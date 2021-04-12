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和泰汽車招募暑期實習生 月薪三萬、錄取率僅1%

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導
和泰汽車近年營收獲利成長表現亮眼，今年擴大參加校園徵才活動。照片／和泰車提供
和泰汽車近年營收獲利成長表現亮眼，今年擴大參加校園徵才活動。照片／和泰車提供

和泰汽車（2207）近年營收獲利成長表現亮眼，今年不受疫情影響，擴大參加校園徵才活動，除了深入校園參加徵才說明會及就業博覽會，提供學生職缺諮詢外，更舉辦第二屆暑期實習生計畫，預計在7～8月招收15~20名實習生，盼能吸引優秀青年提前加入和泰汽車。

實習生月薪3萬元，吸引大量學生關注。和泰汽車自去年舉辦首屆暑期實習生計畫，吸引超過千封履歷投遞，經過書審及面試後，最終錄取16名菁英人才，錄取率僅1%，競爭激烈。和泰汽車實習生計畫內容精實且豐富，不僅安排企業參訪、指派Mentor一對一親自指導，可實際參與公司業務，更安排獨家豐田管理實務等訓練課程及個案競賽，從提案、企劃到呈報的過程，都會獲得高階主管的回饋，首屆來自政大企管的實習生Jesse表示：「在和泰的實習工作不但有發揮空間，更能強化自己的提案與邏輯能力，對職場實力提升有很大的幫助！」

今年度實習生名額提高至20名，5月份將持續參加臺灣大學、成功大學、中山大學、清華大學的校園徵才博覽會，徵才不限科系與經驗，包含專案企劃、行銷企劃、車輛技術、資訊、人資、公關等多元職務內容，目前已開放投遞履歷，預計收到5月中開始進行資格審核。

和泰汽車管理本部長劉松山協理表示：「公司近年來致力品牌年輕化，也積極推動MaaS新事業(Mobility as a Service)，實需新世代觀點與創新思維的加入。」因此除了實習生計畫外，也舉辦暑期TOYOTA菁英研習營及招募校園熱血大使，以多元的活動擴大接觸學生族群，除了提升社會責任參與、培育台灣青年人才，且縮短學用落差外，更加強年輕世代對和泰的認識。

實習 徵才活動 履歷

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