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富邦媒3月營收創同期新高 首季年增22%、創單季次高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

富邦媒（8454）公告3月營收，合併營收約為61.1億元，較去年同期成長17%，再創歷史同期新高。第1季合併營收約為183.6億元，創下單季歷史次高佳績，年增21.6%，營運續攀高峰。

富邦媒表示，3月份網路購物業績年增20%，繳出亮眼成績，行動購物業績表現相較去年同期成長30%，在網購業績佔比約達75%。在品項方面，五大品類為主要成長動能，其中流行精品去年受疫情影響，今年消費力道回升年成長突破46%；另外健康休閒年增31%、3C家電年增25%，成長幅度分居第二、三名。

富邦媒3月優異的成績來自38女王節檔期買氣的挹注，活動號召堅強品牌陣容、推出多元商品選擇，加上優質的回饋好康，使3月8日當日即突破5億元的銷售佳績。展望4月份，富邦媒表示，母親節彩妝保養早鳥採購熱潮緊接而來，momo宣布雅詩蘭黛集團旗下天然高效保養品牌「Origins品木宣言」進駐開設官方旗艦館，開幕首日獨家組合在開賣1小時即銷售一空，其它搶購的商品包括經典明星商品靈芝水、青春無敵彈潤組、熱銷面膜美肌組等。

富邦媒也積極打造「網路公益平台」，4月份momo購物網響應伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，有鑑於台灣每15位孩子就有1位是發展遲緩兒「慢飛天使」，為協助其把握0到6歲腦部發展關鍵期，及早發現、及早接受早期療育，即日起至4月30日止邀請大家一同加入百元捐的行列。

富邦媒 營收

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