新北祭出工業區立體化2.0方案 三大修正呈緊縮

新北市府2019年推動工業區立體化方案，至今通過45案，立體化新增樓地板面積近5.4萬平方公尺。新北市經發局今（12）日提出立體化2.0方案，三大修正方向均呈現緊縮，包括將適用範圍縮小，要求工業區開發商額外回饋樓地板或代金，以及針對開發時程增添保證金及違約金。

新北市經發局表示，新北市工業用地占全台5%，但須容納全台五分之一的廠商，因此只能向上發展。1.0立體化方案適用於都市計畫範圍內之乙種工業區及產業專用區，且基準容積以240%以下者；由經濟部管轄的五大工業區，如土城、五股、樹林、瑞芳及林口等皆不適用。

獎勵項目方面包含新增投資、能源管理及營運總部，最高可申請基礎容積20%；廠商也可以透過捐贈空間、繳納回饋金，換取基準容積30%；合計最高獎勵可新增達基準容積五成。

經發局近日公告的立體化方案2.0，修正「調整適用範圍」，並新增「非屬產業自用者須額外回饋」以及「保證金及違約處理」。

經發局表示，立體化1.0原本是適用新北市乙種工業區及產業專用區，經過調整後採取正面表列。經發局表示，立體化2.0正面表列將會較比1.0適用範圍更小，如板橋、土城、平溪部分工業區被排除在立體化外是因都計規範及公共設施不足。

另外，為了避免增加容積無法回歸公益使用，2.0也要求非屬產業自用者，如工業區開發商若是申請容積獎勵須捐贈三成樓地板面積作為中繼廠房，並補充這些空間由政府以平價租給中小型企業；若回饋面積過小，則可折繳相對應代金；經發局補充，若申請容獎為廠商自用，則無需額外回饋。

最後，為了讓廠商在申請容積獎勵後可以落實當初承諾，也為避免廠商圈養工業區土地，此次方案新增保證金及違約金制度，廠商須繳納50%至70%樓地板面積的相對應保證金，若無法於年限內完成目標，則須繳納20%的違約金。

對於為何立體化2.0採取較緊縮態度，經發局解釋，立體化是希望廠商可以加速投資，而開發商就跟廠商蓋房子出售一樣，但並未在得到高額容獎下降低售價，因此決定由政府新增回饋增加、保證金制度，讓增額容積回歸公共利益及產業使用。至於限縮適用範圍則是基於整體都市計畫考量。

立體化1.0截至110年3月底共計通過45案，申請土地面積達13.92公頃，透過立體化新增樓地板面積近5.4萬平方公尺，預計可提供近1.6萬個就業機會及創造超過950億元產值。

新北市經發局表示，立體化最多的工業區為新莊工業區，受惠產業別主要為傳統產業，包括生技業、食品、金屬加工等，也有部分廠商是申請營運總部。