快訊

新北八里爆槍響！角頭老大中2彈倒血泊 槍手投案

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

新北祭出工業區立體化2.0方案 三大修正呈緊縮

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
新北土城工業區興建中的AI智慧產業園區。圖／新北市經發局提供
新北土城工業區興建中的AI智慧產業園區。圖／新北市經發局提供

新北市府2019年推動工業區立體化方案，至今通過45案，立體化新增樓地板面積近5.4萬平方公尺。新北市經發局今（12）日提出立體化2.0方案，三大修正方向均呈現緊縮，包括將適用範圍縮小，要求工業區開發商額外回饋樓地板或代金，以及針對開發時程增添保證金及違約金。

新北市經發局表示，新北市工業用地占全台5%，但須容納全台五分之一的廠商，因此只能向上發展。1.0立體化方案適用於都市計畫範圍內之乙種工業區及產業專用區，且基準容積以240%以下者；由經濟部管轄的五大工業區，如土城、五股、樹林、瑞芳及林口等皆不適用。

獎勵項目方面包含新增投資、能源管理及營運總部，最高可申請基礎容積20%；廠商也可以透過捐贈空間、繳納回饋金，換取基準容積30%；合計最高獎勵可新增達基準容積五成。

經發局近日公告的立體化方案2.0，修正「調整適用範圍」，並新增「非屬產業自用者須額外回饋」以及「保證金及違約處理」。

經發局表示，立體化1.0原本是適用新北市乙種工業區及產業專用區，經過調整後採取正面表列。經發局表示，立體化2.0正面表列將會較比1.0適用範圍更小，如板橋、土城、平溪部分工業區被排除在立體化外是因都計規範及公共設施不足。

另外，為了避免增加容積無法回歸公益使用，2.0也要求非屬產業自用者，如工業區開發商若是申請容積獎勵須捐贈三成樓地板面積作為中繼廠房，並補充這些空間由政府以平價租給中小型企業；若回饋面積過小，則可折繳相對應代金；經發局補充，若申請容獎為廠商自用，則無需額外回饋。

最後，為了讓廠商在申請容積獎勵後可以落實當初承諾，也為避免廠商圈養工業區土地，此次方案新增保證金及違約金制度，廠商須繳納50%至70%樓地板面積的相對應保證金，若無法於年限內完成目標，則須繳納20%的違約金。

對於為何立體化2.0採取較緊縮態度，經發局解釋，立體化是希望廠商可以加速投資，而開發商就跟廠商蓋房子出售一樣，但並未在得到高額容獎下降低售價，因此決定由政府新增回饋增加、保證金制度，讓增額容積回歸公共利益及產業使用。至於限縮適用範圍則是基於整體都市計畫考量。

立體化1.0截至110年3月底共計通過45案，申請土地面積達13.92公頃，透過立體化新增樓地板面積近5.4萬平方公尺，預計可提供近1.6萬個就業機會及創造超過950億元產值。

新北市經發局表示，立體化最多的工業區為新莊工業區，受惠產業別主要為傳統產業，包括生技業、食品、金屬加工等，也有部分廠商是申請營運總部。

都市計畫

延伸閱讀

美麗華高球場解僱工會幹部 新北勞工局介入調解

影／台中工業區35路破管 水公司：今晚8時復水

竹縣36家照顧機構有醫師專責看診 降低外出感染風險

謝國城少棒／新北、台東 敗部搶勝保生機

相關新聞

疫情趨緩國內旅遊業夯 桃捷招募41名新血起薪最高4萬1

在去年疫情嚴峻的考驗下，桃園捷運公司展現韌性，堅守崗位並持續穩定維運，隨著今年度隨著疫情趨緩，國內旅遊逐漸復甦，桃捷公司...

新北祭出工業區立體化2.0方案 三大修正呈緊縮

新北市府2019年推動工業區立體化方案，至今通過45案，立體化新增樓地板面積近5.4萬平方公尺。新北市經發局今（12）日...

長榮航空貨運全球資訊網改版上線 更加貼近使用者邏輯

長榮航空（2618）貨運全球資訊網 https://www.brcargo.com 今(12)日改版上線，採用全新響應式...

美容飲品暢銷 麗彤3月營收1.7億元、年增16.6％

醫美保養保健品領導品牌麗彤生醫（6539）公告3月營收1.7億元，維持在單月營收高峰水平，較上月與去年同期分別成長16....

世豐第2季展望樂觀 在手訂單4個月

世豐螺絲表示，對第2季展望審慎樂觀，訂單能見度達4個月，為了反映新台幣升值、成本上漲等，已經調整產品價格，漲價效益將在第...

美時3月營收11億、年增57.5% 首季營收33.6億創新高

特殊學名藥廠美時化學製藥（1795）今（12）日公布3月自結合併營收11億元，月增8.3%，年增57.5%；累計今年第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。