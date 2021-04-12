長榮航空貨運全球資訊網 今日改版上線

長榮航空（2618）貨運全球資訊網https://www.brcargo.com今(12)日改版上線，採用全新響應式網頁設計(RWD, Responsive Web Design)技術，可偵測電腦、平板、手機等不同行動裝置的螢幕大小以及解析度，自動縮放成適當的比例，以貼近使用者邏輯方式呈現，貨主及貨運承攬業者可跨平台使用長榮航空所提供的一致性服務。

長榮航空表示：COVID-19疫情影響航空客運業務的服務模式，也加速促進航空貨運的營運及e化時程，長榮航空及長榮航勤日前分別取得國際醫藥冷鏈運輸認證，此次推出新版貨運全球資訊網，特別著重在貨況與航班查詢，並優化訂艙功能，將有助於提升長榮航空在貨運市場的競爭力。

長榮航空進一步指出：因應全球網路購物興盛，航郵運送需求隨著電商寄貨量大幅增加而提升，貨主及貨運承攬業者對於貨物運送的時程安排也更加重視，此次貨運全球資訊網改版除了保留先前的一般貨況查詢外，並特別新增免登入查詢航郵貨況功能，只要輸入長榮航空的航郵提單號碼，即可獲得最即時的貨況。

此外，長榮航空在貨運航班時刻表頁面也做出調整，可讓承攬業者及貨主用更直覺的方式，查詢特定日期或一週的航班到離資訊，並新增以航班編號進行查詢，讓航班查詢的功能更加多元。同時，長榮航空也持續優化訂艙功能，方便貨運承攬業者使用，提供可於相同航班連續輸入兩筆以上資料的功能，增進承攬業者的訂艙效率。

長榮航空在新版貨運全球資訊網主視覺設計，也跳脫以往對於貨運生硬的傳統印象，以「圓融拱門」作為全新網頁的設計主軸，採用以大面積的底色做為背景，搭配波浪的曲線設計來劃分資訊區塊，讓使用者更加容易閱讀資訊及操作使用各種功能介面；同時，服務站點也新增與Google map的連結，查詢時可點擊直接顯示長榮航空全球各服務站點相對位置。