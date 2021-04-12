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瓦城泰統首季營收12.65億 飆歷史新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

全台最大東方美食連鎖餐飲集團—瓦城泰統（2729） 今(12)公告3月營收表現續報佳音，3月營收達3.73億，年增53.18%，首季營收達12.65億，創歷史新高。

2021年目標店數雙位數成長，Q2啟動快速展店，上半年營運持續暢旺。

瓦城泰統集團宣告2021年目標店數雙位數成長，新展店上看16家門店，屆時集團店家數將突破150家大關，並於Q2啟動快速展店。旗下「YABI」以跨國界南洋料理廣受消費者歡迎，自2號店於去年入主台中，3號店將在今年4月進駐台北中山商圈的誠品南西店，其他既有主力品牌「瓦城」、「大心」、「非常泰」以及「時時香」店數亦將齊步推進，持續帶來更強勁的成長力道。

此外，集團自去年起積極貫徹「食在安心 美味加分」行動，更進一步以高於業界標準推行安心餐廳，贏得客戶青睞，期間亦不斷透過研發優勢，結合數位管道推廣外帶外送服務，提供一致信賴美味，獲顧客支持喜愛，展現營運動能，今年更攜手國內最大的外送平台foodpanda，強化外送服務的覆蓋率。

展望後市，緊接著4月份「清明連假」與5月份「母親節檔期」的消費熱力，可望再次拉抬整體來客數，推升另一波營收成長高峰，帶動上半年營收續創新高。

營收 瓦城

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