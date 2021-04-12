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美容飲品暢銷 麗彤3月營收1.7億元、年增16.6％

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

醫美保養保健品領導品牌麗彤生醫（6539）公告3月營收1.7億元，維持在單月營收高峰水平，較上月與去年同期分別成長16.8％與16.6％，受惠美容飲品暢銷，推升首季營收5.0億元，年增率15.0％，展望第二季，啟動新品上市活動以及母親節檔期，第二季營收可望繼續保持在高檔，成長值得期待。

麗彤董事長張麗綺表示，集團DV皮膚管理中心及DV官網擁有60萬線上會員的穩固基礎，公司正在導入甲骨文Oracle自主化雲端數據中台與CX客戶體驗平台，透過導入一套專屬的消費者行為模式大數據與人工智能(AI)演算法，動態的勾勒出消費者偏好與習慣，提供消費者更貼近的需求，大幅提升麗彤與消費者之間更佳的互動體驗。公司投入數位轉型進行會員系統優化升級，打造專屬的客製化體驗服務，提供顧客最佳的消費體驗，讓企業價值最大化。

以旗下多款常年熱銷的明星商品為例，DV美容飲品「醇耀妍」、「醇養妍」各有忠實擁護者，1月再推出的科技養顏機能飲品「醇耀妍NMN超能版」，上市後同樣掀起銷售熱潮，帶動首季營收衝高。未來規劃持續每季推出1-2款保健/保養品，滿足消費者的需求，第二季新品已於4月強勢推出升級版「雙樂纖Super Plus+」歡慶新上市活動，搭配母親節檔期DV保養保健品活動，結合電商銷售優勢，將挹注第二季營收成長動能。

麗彤的醫美管理平台居市場領先地位，目前在全台策略聯盟的醫美診所共計12家，DV皮膚管理中心9家，今年目標再增加1-2家醫美診所策略聯盟，其中新竹館預計於今年下半年開幕，在快速成長的醫美市場中，持續佔有絕對的領導優勢。

營收 醫美

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