乾杯3月營收2.5億元 Q1營收再創歷史新高

興櫃餐飲公司乾杯（1269）3月自結合併營收2.53億元，較去年同期1.4億元成長80.37%，累計1月至3月自結合併營收8.09億元，較去年同期5.4億元，年增49.75%。受惠內需市場蓬勃，3月營收改寫歷史同期次高、並創首季營收新高紀錄，持續看旺今年營收表現。

乾杯表示，去(109)年因疫情影響，比較基期低，年增率明顯躍升，回到以往水準。3月雖為餐飲淡季，因受惠於國人仍無法出國消費，助長餐飲內需市場，加上中國消費市場復甦穩定，使3月營收表現亮眼，更創下第一季營收新高紀錄，為2021年初奠定厚實基礎。

其中「黑毛屋本家」為鍾情於日式美食的饕客推出標榜「黑鮪魚3吃」的日式鄉土鍋物「蔥鮪魚 日本和牛涮涮鍋」，道地的美味成功吸引不少新客與熟客回流，自上市以來熱銷超過600份；並受惠白色情人節商機，帶動高樓景觀餐廳需求攀升，旗下與台北101相鄰的「和牛47」，早已成為情人約會過節的人氣選擇，來客數較平常假日提升30%，成功為3月營收挹注成長。

展望後市，看好台灣內需市場爆棚，旗下餐廳於清明連假餐期時段，客席近乎爆滿，顯示台灣市場的消費熱力持續高漲，有望為餐飲業傳統淡季營收挹注動力；同時掌握母親節大檔，旗下餐飲品牌火力全開，包括乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、黑毛屋本家、黑毛屋將於4月提前推出母親節套餐，可望拉抬整體來客數，推升另一波營收成長高峰。