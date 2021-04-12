勇敢做大夢！屏東大店長第七期開訓培養更多種子

屏東縣政府開辦大店長基礎營運班課程，從2015年延續迄今熱度不減，第七期招生資訊公告後，吸引許多知名品牌及外縣市企業慕名而來，詢問度高，今年保障一半名額給非餐飲業店家且優先錄取偏鄉企業、二代接班人，再經由大店長講師、王品集團前董事張勝鄉及助理講師群明查暗訪，審查篩選28名不同領域學員，透過密集、扎實培訓，幫助企業穩健發展，潘孟安今出席第七期開訓典禮，期勉學員成為企業種子。

屏東縣勞動暨青年發展處指出，今年大店長課程有別於以往，為擴大學習對象、增加產業多元性，除稅籍在屏東的企業外，開放公司設在外縣市但戶籍在屏東的企業主。

第七期大店長基礎營運班今開訓，承襲以往歷屆經驗，由主講師張勝鄉協力培訓學員，大店長系列課程歷經6期的試煉，講師群調整作法，依屏東企業在地特性提出別於以往、全新不同的教學方法，更加貼近學員需求。

歷屆學長姐也懷抱回饋的心，包含黃金蝦無毒泰國蝦餐廳共同創辦人陳怡儒、有肉食鋪負責人鍾彥葳、南國紅逗執行長李育琳、三恆一樹行銷有限公司執行長王品超等，義務擔任小組長一職，藉由回鍋溫習，審視企業現況，繼續成長再蛻變。

潘孟安說，自己年少時曾懷抱創業夢，創業家的孤獨與艱辛歷程至今深植心中，期待透過「陪伴」讓年輕人回到家鄉、喜歡屏東。大店長課程至今培育164名大店長，開辦至今見證許多扭轉乾坤的創業史，最可貴的是大店長聯盟締造出「產業串聯、異業結盟、同業合作不競爭」的合作網絡，串聯屏東產業與商業動能。

薇米文旅執行長且身兼富達國際旅行社負責人的郭宥婕，在觀光產業界超過30年，經營旅宿遍及北中南，此次也主動報名大店基礎營運班訓練。