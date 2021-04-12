快訊

新北八里爆槍響！角頭老大中2彈倒血泊 槍手投案

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

媚登峰砸5.88億 收購皇家季節酒店台中館

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
李方集團旗下的皇家季節酒店台中中港館。台灣房屋集團趨勢中心提供
李方集團旗下的皇家季節酒店台中中港館。台灣房屋集團趨勢中心提供

據實價登錄最新資訊揭露，李方集團旗下的皇家季節酒店台中中港館，於今年3月以5億8,800萬元售出，經查買家為知名美體企業媚登峰，業界評估，未來有可能從飯店轉型為美容纖體會館。

該物件共有107間房間，建坪約2,559.6坪，地坪約242坪，總樓高達13樓，現今屋齡約11年，並且含49個車位。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，在疫情影響下，近期台中有不少知名旅宿轉手，當中部分旅宿因屋齡偏高，具危老或都更商機而被建商買走。

另外，也有許多旅宿因地坪廣大，在素地稀少的情況下被開發商相中，往後多半會做開發之用；但本次售出的皇家季節酒店台中中港館，屋齡尚輕，尚不符合危老重建的30年屋齡門檻，所以買家購入後，應會留作自用或出租。

陳定中進一步指出，此類商旅飯店易主，除了同業承接之外，這類大樓也頗適合大型醫療健檢、美容美體或月子中心業者接手。

不過，皇家季節酒店地上13層樓、107間房，規模不小，之前曾傳出欲以12億元拋售，但公開銷售後則開價8億元，最終以5.88億元成交，總金額僅次於興富發購買沙夏汽車旅館的17.91億元，成為今年台中總價第二高的房地交易。

台灣房屋台中富榮大墩特許加盟店店東林秉達表示，台灣大道二段位於中西區交界，車流大，離台中火車站和勤美綠園道都不遠，在地客或外地客交通方便。

目前，媚登峰在台中區有兩家分店，其中中港店就位於台灣大道二段300號，如今就近在同路段買下13層樓近2,600坪空間，不排除會打造中部辦公室和旗艦會館。

台中市近期指標旅宿交易概況。台灣房屋集團趨勢中心提供
台中市近期指標旅宿交易概況。台灣房屋集團趨勢中心提供

皇家 台灣大

延伸閱讀

科技．人文聯合講座／後疫情，景觀專業者的公共健康新立場

成都醫美市場供需兩旺 帶動消費

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

疫情挖到寶！飯店員工彩繪親子房熱銷 老闆讓她繼續畫

相關新聞

疫情趨緩國內旅遊業夯 桃捷招募41名新血起薪最高4萬1

在去年疫情嚴峻的考驗下，桃園捷運公司展現韌性，堅守崗位並持續穩定維運，隨著今年度隨著疫情趨緩，國內旅遊逐漸復甦，桃捷公司...

新北祭出工業區立體化2.0方案 三大修正呈緊縮

新北市府2019年推動工業區立體化方案，至今通過45案，立體化新增樓地板面積近5.4萬平方公尺。新北市經發局今（12）日...

長榮航空貨運全球資訊網改版上線 更加貼近使用者邏輯

長榮航空（2618）貨運全球資訊網 https://www.brcargo.com 今(12)日改版上線，採用全新響應式...

美容飲品暢銷 麗彤3月營收1.7億元、年增16.6％

醫美保養保健品領導品牌麗彤生醫（6539）公告3月營收1.7億元，維持在單月營收高峰水平，較上月與去年同期分別成長16....

世豐第2季展望樂觀 在手訂單4個月

世豐螺絲表示，對第2季展望審慎樂觀，訂單能見度達4個月，為了反映新台幣升值、成本上漲等，已經調整產品價格，漲價效益將在第...

美時3月營收11億、年增57.5% 首季營收33.6億創新高

特殊學名藥廠美時化學製藥（1795）今（12）日公布3月自結合併營收11億元，月增8.3%，年增57.5%；累計今年第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。