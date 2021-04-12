媚登峰砸5.88億 收購皇家季節酒店台中館
據實價登錄最新資訊揭露，李方集團旗下的皇家季節酒店台中中港館，於今年3月以5億8,800萬元售出，經查買家為知名美體企業媚登峰，業界評估，未來有可能從飯店轉型為美容纖體會館。
該物件共有107間房間，建坪約2,559.6坪，地坪約242坪，總樓高達13樓，現今屋齡約11年，並且含49個車位。
台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，在疫情影響下，近期台中有不少知名旅宿轉手，當中部分旅宿因屋齡偏高，具危老或都更商機而被建商買走。
另外，也有許多旅宿因地坪廣大，在素地稀少的情況下被開發商相中，往後多半會做開發之用；但本次售出的皇家季節酒店台中中港館，屋齡尚輕，尚不符合危老重建的30年屋齡門檻，所以買家購入後，應會留作自用或出租。
陳定中進一步指出，此類商旅飯店易主，除了同業承接之外，這類大樓也頗適合大型醫療健檢、美容美體或月子中心業者接手。
不過，皇家季節酒店地上13層樓、107間房，規模不小，之前曾傳出欲以12億元拋售，但公開銷售後則開價8億元，最終以5.88億元成交，總金額僅次於興富發購買沙夏汽車旅館的17.91億元，成為今年台中總價第二高的房地交易。
台灣房屋台中富榮大墩特許加盟店店東林秉達表示，台灣大道二段位於中西區交界，車流大，離台中火車站和勤美綠園道都不遠，在地客或外地客交通方便。
目前，媚登峰在台中區有兩家分店，其中中港店就位於台灣大道二段300號，如今就近在同路段買下13層樓近2,600坪空間，不排除會打造中部辦公室和旗艦會館。
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