快訊

新北八里爆槍響！角頭老大中2彈倒血泊 槍手投案

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

媚登峰收購李方台中季節酒店 開價12億成交5.8億

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
皇家季節酒店台中中港館 取自google
皇家季節酒店台中中港館 取自google

最新實價揭露，李方集團旗下的皇家季節酒店台中中港館，今年3月以5.8億售出。該物件2019年時，李方集團開價12億求售，後來自砍4億降到8億，最終僅以5.88億元成交，短短兩年，行情大砍逾一半。

根據資料，該酒店建坪約2559坪，地坪約242坪，買家為知名美體企業媚登峰，推估未來有可能從飯店轉型為美容纖體會館。

李方集團曾是國內最知名獵地大戶，最為人所知的，就是2010年競標寶慶路土地，當時有12組人馬領標競爭，包括富邦建設、全球人壽，但最後由李方集團以皇家季節酒店名義，以18.23億勝出，換算每坪529萬，創下西區新天價。

在2010年到2016年間，李方集團看好觀光市場，快速展店，擴張飯店版圖，晉身飯店大亨，但2017年後兩岸關係急凍，飯店業進入寒冬，去年碰到疫情，情況更慘，李方集團名下飯店紛傳求售，高雄英迪格酒店更淪入法拍。

其中台中皇家季節酒店2019年傳出中港館開價12億元出售，時隔7個月，2019年降價到8億元，但仍一直沒有買家，至今年3月，實價揭露以5.8億元出售。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，近期台中不乏知名旅宿易主，且多數都因具危老商機而被建商買走，往後多半會做開發之用；但本次售出的皇家季節酒店台中中港館，屋齡僅約11年，不符合危老重建的30年屋齡門檻，所以買家購入後，應會留作自用或出租。

他表示，此類商旅飯店易主，除了同業承接之外，這類大樓也頗適合大型醫療健檢或月子中心業者接手，不過皇家季節酒店地上13層樓、107間房，規模不小，現以5.88億成交，顯示接手的業主財力和企圖心

台灣房屋台中富榮大墩特許加盟店店東林秉達表示，台灣大道二段位於中西區交界，雖車流大，但離台中火車站和勤美綠園道都不遠，在地客或外地客交通方便。目前媚登峰在台中區有兩家分店，其中中港店就位於台灣大道二段300就近在同路段買下13層樓2559坪空間，不排除會打造中部辦公室和旗艦會館。

皇家 台灣大

延伸閱讀

希臘落難王子 陪伴女王逾70年

疫情挖到寶！飯店員工彩繪親子房熱銷 老闆讓她繼續畫

現省1萬4！買義大世界「全年護照」 送皇家酒店住宿券

MLB／張育成雙安敲勝利打點 印地安人本季首勝開張

相關新聞

疫情趨緩國內旅遊業夯 桃捷招募41名新血起薪最高4萬1

在去年疫情嚴峻的考驗下，桃園捷運公司展現韌性，堅守崗位並持續穩定維運，隨著今年度隨著疫情趨緩，國內旅遊逐漸復甦，桃捷公司...

新北祭出工業區立體化2.0方案 三大修正呈緊縮

新北市府2019年推動工業區立體化方案，至今通過45案，立體化新增樓地板面積近5.4萬平方公尺。新北市經發局今（12）日...

長榮航空貨運全球資訊網改版上線 更加貼近使用者邏輯

長榮航空（2618）貨運全球資訊網 https://www.brcargo.com 今(12)日改版上線，採用全新響應式...

美容飲品暢銷 麗彤3月營收1.7億元、年增16.6％

醫美保養保健品領導品牌麗彤生醫（6539）公告3月營收1.7億元，維持在單月營收高峰水平，較上月與去年同期分別成長16....

世豐第2季展望樂觀 在手訂單4個月

世豐螺絲表示，對第2季展望審慎樂觀，訂單能見度達4個月，為了反映新台幣升值、成本上漲等，已經調整產品價格，漲價效益將在第...

美時3月營收11億、年增57.5% 首季營收33.6億創新高

特殊學名藥廠美時化學製藥（1795）今（12）日公布3月自結合併營收11億元，月增8.3%，年增57.5%；累計今年第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。