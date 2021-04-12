媚登峰收購李方台中季節酒店 開價12億成交5.8億

最新實價揭露，李方集團旗下的皇家季節酒店台中中港館，今年3月以5.8億售出。該物件2019年時，李方集團開價12億求售，後來自砍4億降到8億，最終僅以5.88億元成交，短短兩年，行情大砍逾一半。

根據資料，該酒店建坪約2559坪，地坪約242坪，買家為知名美體企業媚登峰，推估未來有可能從飯店轉型為美容纖體會館。

李方集團曾是國內最知名獵地大戶，最為人所知的，就是2010年競標寶慶路土地，當時有12組人馬領標競爭，包括富邦建設、全球人壽，但最後由李方集團以皇家季節酒店名義，以18.23億勝出，換算每坪529萬，創下西區新天價。

在2010年到2016年間，李方集團看好觀光市場，快速展店，擴張飯店版圖，晉身飯店大亨，但2017年後兩岸關係急凍，飯店業進入寒冬，去年碰到疫情，情況更慘，李方集團名下飯店紛傳求售，高雄英迪格酒店更淪入法拍。

其中台中皇家季節酒店2019年傳出中港館開價12億元出售，時隔7個月，2019年降價到8億元，但仍一直沒有買家，至今年3月，實價揭露以5.8億元出售。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，近期台中不乏知名旅宿易主，且多數都因具危老商機而被建商買走，往後多半會做開發之用；但本次售出的皇家季節酒店台中中港館，屋齡僅約11年，不符合危老重建的30年屋齡門檻，所以買家購入後，應會留作自用或出租。

他表示，此類商旅飯店易主，除了同業承接之外，這類大樓也頗適合大型醫療健檢或月子中心業者接手，不過皇家季節酒店地上13層樓、107間房，規模不小，現以5.88億成交，顯示接手的業主財力和企圖心

台灣房屋台中富榮大墩特許加盟店店東林秉達表示，台灣大道二段位於中西區交界，雖車流大，但離台中火車站和勤美綠園道都不遠，在地客或外地客交通方便。目前媚登峰在台中區有兩家分店，其中中港店就位於台灣大道二段300就近在同路段買下13層樓2559坪空間，不排除會打造中部辦公室和旗艦會館。