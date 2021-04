DHL國際快遞公開下一波電子商務 將強勁成長

全球物流業品牌DHL Express (DHL國際快遞)發表最新白皮書「終極B2B電子商務指南:傳統讓位,數位正夯 (The Ultimate B2B E-commerce Guide: Tradition is out. Digital is in)」,此研究預估B2B電子商務市場將在未來幾年強勁成長;到了2025年,供應商與專業買家之間的所有B2B銷售互動,80%將發生在數位通路上。這一波全球電子商務成長的主要動力來自於新冠肺炎疫情加速數位化腳步,以及精通科技的千禧世代 (millennials)之購買行為的影響,此族群現在的年齡已是專業B2B決策者。

DHL國際快遞執行長John Pearson表示:「即使在全世界封城期間,在數位化及全球貿易力的助長下,全球化已展現其適應力,這些趨勢已引導愈來愈多消費者,移至網路上購物。疫情以前所未有的速度加速此項發展,在全球市場銷售商品的企業大幅增加。電子商務與全球物流成為關鍵,為我們許多的客戶提供地方解封、維持經濟運轉及減輕疫情的衝擊。」

由DHL 國際快遞編著的白皮書揭露驅動全球B2B電子商務市場成長的因素,除了全球化和數位化等總體趨勢外,偏好科技的千禧新世代也開始嶄露頭角。千禧世代已佔所有專業B2B購買決策的73%。身為數位原生代,他們在B2C領域的購買經驗轉化成在B2B交易時的高度期望,促使企業投資於數位解決方案,例如銷售平台,同時提供極大的成長潛力。

DHL 國際快遞亞太地區執行長Ken Lee表示:「特別在亞太地區(不包括中國),在2020年貨件高峰的11月和12月份間,出現較多活躍的寄件者且每位客戶的支出增加21%,進而帶動遞送貨件量較上年度成長17.3%。在這兩個月中,B2C貨件量增長了65%,其中最大的貢獻來自消費性科技產品和時尚服裝。 貨件量的持續增長進一步突顯了網路購物的成長和對跨境運輸的需求,這使得物流供應商保持敏捷度,以不斷適應和回應消費者需求變得至關重要。」

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君表示:「疫情帶動且加速了全球電子商務的採用,而台灣也無例外。事實上,我們去年的出貨量顯著成長,隨著全球開始從疫情的影響中復甦,我們預計今年B2B的出貨量將在消費性電子、時尚、半導體和其他高科技產業呈現高成長趨勢。憑藉全球航空網路和全球專業性服務,DHL 國際快遞有絕對的能力支持我們的客戶乘勢而上並抓住國際市場機會。」

現行的數位化與消費者購買行為的改變,不只帶動B2C電子商務的成長。2019年疫情爆發前,B2B電子商務網站和市場的全球銷售,已增加18.2%達12.2兆美元, 超過B2C產業的市場規模。在新冠肺炎疫情期間,導致數位化的加速發展,預估全球B2B電子商務銷售量,將在2027年達到20.9兆美元。

對於B2B產業未來的預測,已在去年B2C電子商務的大幅成長時看出端倪。去年,DHL國際快遞經歷大幅成長,尤其是在假期旺季 (例如:復活節、聖誕節)和大型購物節活動 (例如:黑色星期五、網購星期一)。DHL國際快遞網絡內的B2C電子商務總量,2020年較2019年增加約40%。

電子商務的正向發展也反映在德國郵政DPDHL集團2020財務年度的財報結果;國際快遞事業部2020年總營收來到191億歐元 (較上年度成長11.9%),EBIT (息稅前利潤)達27億歐元 (成長34.9%),創下逾50年歷史的最佳紀錄。DHL國際快遞擁有全球網絡,加上服務產業的廣度,使企業能適應快速變遷的貿易流。不僅如此,DHL國際快遞跨足全球逾220個國家與地區,使消費者及企業能夠在全球各地進行貿易並保持連絡,即使在新冠疫情期間也沒有改變。