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併購效益帶動 保瑞藥業3月營收5.44億元、年增逾3倍

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

保瑞藥業（6472）今（12）日公布3月營收5.44億元，年增348%，成長主因除併入加拿大子公司營收外，3月份也認列了其一次性收入；累計前三月合併營收13.67億元，年增267%。

保瑞表示，去年12月的加拿大廠併購案，附帶了五年代工合約保障訂單，因此可為公司接下來的營運帶來穩定收入，預期將帶動整體營收向上成長。

保瑞表示，公司去年與英國上市公司葛蘭素史克（GSK）簽訂併購合約，並於接廠時，購置部份半成品，該批半成品於今年度第1季完成分批出貨，依合約所賦予之一次性補償回饋列入第1季營收。此外，加拿大子公司自完成接廠，持續導入成本精簡措施，可望持續帶動保瑞營利率逐季回升，輔以竹南廠與台南廠訂單出貨穩定，代工事業呈穩定成長態勢。

針對代理經銷業務，保瑞的銷售產品齊備且通路多元，旗下子公司代理全球深具知名度之Lundbeck、Boehringer Ingelheim、Amneal、日本第三大藥妝公司SSP、日本第四大製藥公司衛采等原廠產品，同時也與全球最大的順勢療法產品製造商Boiron合作。

保瑞另外還有高達72%藥師推薦的自有品牌-「博世特發泡錠系列」，產品線完整。保瑞運用完整的經銷通路佈局，將產品深入滲透進醫院、診所及藥局，更與台灣主要藥妝連鎖業者屈臣氏、康是美與寶雅等通路聯手合作，進駐全台超過2,000家門店，強化銷售廣度。

保瑞表示，在藥品代工事業部分，將持續透過併購，加速成長，將保瑞打造成藥業台積電的方向努力；在產品經銷代理部分，也將持續關注國際熱銷的OTC（非處方用藥）、保健食品，透過爭取代理、銷售的模式，為保瑞集團帶來更穩健且具成長性的營收動能。

保瑞 營收

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