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東生華送愛到花蓮 活力注入富康長照中心

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

東生華（8432）今年正逢成立十週年，秉持致力提供全人類醫療前期、期間、後期更卓越的健康服務為理念，著手進行「環島護台灣」企業社會責任計畫，更以聯合國永續發展目標(SDGs)中的No.3＂健康與福祉”為目標。今（12）日啟程送愛到花蓮富康老人長照中心，進行慢性病用藥衛教以及八段錦帶領，讓正確用藥觀念與八段錦相輔相成，齊心改善慢性病年長者的健康福祉與生活品質。

富康於2015年成立，照護對象以老人安養者、慢性病患者、出院靜養者、中風患者…等，以誠信為基礎、共同營造一個「快樂、溫馨、和諧」的大家庭。東生華製藥不僅長年關注年長者、慢性病患者，更為提升醫療需求尚未被滿足的病患生活品質奉獻心力，本次望能為富康年長者與慢性病患者帶來助益。

國人十大死因，以癌症為首。但是如果綜合心血管相關疾病統計，因心血管疾病造成之死亡數與癌症不相上下，因此，心血管疾病的預防有其必要性。而所謂的三高，指得是高血壓、高血脂、高血糖，與心血管疾病息息相關，需要好好控制來減少心血管疾病的發生。在此，透過三高控制的宣導，藉由飲食、運動…等生活行為來改善及預防，更呼籲遵從醫囑用藥來協同治療，傳遞正確衛教知識。

現場帶領八段錦活絡筋骨，由於動作舒緩，因此對身體負擔小，年長者也相當合適。同時根據統合文獻研究指出，八段錦、氣功…等傳統中國運動，具有改善心臟衰竭、心血管疾病以及慢性病的病人身體功能、憂鬱、生活品質等效果[1]。相信今日在慢性病用藥衛教以及八段錦的帶領之下，必能提升大家對於用藥的正確觀念，同時也提供了改善生活品質的輔助方法。

心血管疾病 慢性病 東生華製藥

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