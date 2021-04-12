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疫情趨緩國內旅遊業夯 桃捷招募41名新血起薪最高4萬1
在去年疫情嚴峻的考驗下，桃園捷運公司展現韌性，堅守崗位並持續穩定維運，隨著今年度隨著疫情趨緩，國內旅遊逐漸復甦，桃捷公司將進行2021年度第一次人才招募，此次招募維修類16名、運務類19名、經營管理類2名、原住民類2名及身心障礙類2名，共41個名額，其中，經管類工程員起薪約4.1萬元。桃捷公司重視營運安全及穩定捷運系統，積極投入軌道專業人才培育，提供旅客安全、可靠的捷運服務，歡迎相關從業人員、或相關科系畢業生踴躍報名，共同直達美好的桃園捷運大家庭。
本次人才招募考試簡章預計於4月19日公告於桃捷公司招募網站(https://recruit.tymetro.com.tw/) ，4月26日上午9時開始線上報名至5月10日下午5時截止，5月23日舉行第一試(筆試+術科)，6月23日及24日進行口試，6月29日公告錄取名單，8月起各類組依用人需求陸續辦理人員進用。
考試期間，為保護考生及試務人員健康，桃捷公司將持續關注中央流行疫情指揮中心公布新冠肺炎疫情變化，訂立相關甄試防疫措施，並於考前2週公告於本公司招募網站，請考生務必遵守相關應變事宜及防疫措施。
桃園捷運公司提供完善的薪資福利保障、穩健的升遷管道，誠摯邀請對軌道專業、捷運業抱持熱情、熱忱的你/妳，加入桃園捷運優質團隊，共同推動軌道產業國產化，提升自主軌道技術、優化設備，維護營運安全，帶給每位乘客更安心的乘車品質，攜手實踐桃園捷運「安全、可靠、優質」的捷運服務使命。
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