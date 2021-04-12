卓越直營+合盟雙模式拓市占 持續深化國中、國小部領域

卓越（2496）公告3月份合併營收達5,873萬元，年減13.17％、月增19.81%，第1季合併營收為1.56億元，較去年同期減少21.80％。卓越表示，由於3月上課天數較2月增加，帶動學員收入認列提振，挹注3月營收較上月成長。至於較去年衰退主因去年同期仍有光纖事業收入墊高比較基期，若排除此因素影響，第1季合併營收則較去年同期成長1.44％。

卓越表示，3月進入開學季挹注教育事業營收回升，且加上旗下陳立教育、陳立小學堂於去年下半年進行2021年上半年招生表現良好，帶動整體教育事業表現。卓越近年針對教育事業採取多元發展佈局策略，除持續深化旗下陳立教育K-12領域、發展幼兒、小學STEAM教育領域明星課程陳立小學堂，穩步擴大集團於教育市場占有率表現，整體策略效益持續展現，創造今年第1季教育事業營收創下近2年同期新高，並較去年同期成長1.44％。

卓越指出，為創造集團未來營運良好發展，不僅發揮集團旗下各教育部門資源整合，將透過「直營+合盟」雙軌策略快速開發空白市場、拓展市場占有率，包括旗下陳立教育於全台擁有共11所直營分校據點，持續積極向下拓展國中、國小領域，由於國中、國小補教多屬區域型補習班、以鄰近學員校區為主要需求，除穩固旗下直營分校據點營運規模、透過與在地補習班合盟業務進行派師授課分潤之模式，再加上聚焦幼兒、小學STEAM領域陳立小學堂已與私立學校洽談全年段正式課程導入，亦與其他補教通路業者進行合盟方式「派師+教材銷售」、或授權方式進行「師資培訓+教材銷售」等合作計畫，有望打造教育事業成長引擎。

展望第2季，卓越持審慎樂觀看法。公司表示，一方面，旗下陳立教育高中部以因應108課綱上路前已陸續推出認證課程、數位課程、檢測課程，以及調整應試課程進度分流、教材分級等相關提分規劃，成功帶動整體招生規模及學員補習科次量增加，且因應疫情強化預約制線上全科輔導、線上觀課學習不斷線等數位服務，有望陸續持續反映於今年整體營運表現，尤其看好陳立教育積極拓展國中、國小部領域，有望整體成長動能優於高中部水準，進一步增添營運動能，另一方面，陳立小學堂業務進展加速，3月已攜手貝登堡智能共同打造STEAM新素養課程，亦仍持續與中部補教通路業者進行合盟或授權校區合作業務，以期推升集團未來營運表現。