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大數據：提打房雙北很敏感 投資客這裡最激動

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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根據台灣房地產網路聲量調查，去年最熱議題為打房，下半年熱度更是大增三倍；其次為民進黨、炒房、投資客、高房價及公設。

意藍資訊總經理楊立偉表示，前五個關鍵字反應民眾對於政府介入房地產市場政府高度關注，第六大關鍵字則顯示購屋民眾在意公設比，由於內政部次長花敬群近日透露將減少不合理、不必要的公設計算，預料公設討論聲浪會快速升高。

台灣房地產網路聲量是由意藍資訊OpView、房地產媒體代理商彥星喬商傳播事業群共同成立的房地產動態數據資料庫，透過OpView社群口碑資料庫，以大數據分析房市購屋需求即時觀點，以及各種透明化資訊，協助消費者完成購屋決策。

根據調查，去年各地房市網路聚焦重點不同，提到打房、炒房、高房價，雙北市最敏感；但講投資客，則是新北及台中討論較激動。

另外，豪宅及透天，在台中、高雄有顯著的熱度，但是北部則相對較少，台南因有科學園區熱，因此大樓產品討論度反而較高。軌道議題，包括高鐵及捷運，則是全台都有很高關注度。

特別值得注意的是，在區域討論上，雙北市去年下半年的討論熱詞，都是桃園。

彥星喬商總經理劉安立表示，網路聲量統計結果和真實市況大致符合，雙北房價高，購屋負擔重，民眾對政府政策有較高期待，高年齡層購屋族群換屋以熟悉的居住地區為主，但首購族以能力能負擔為主，房價相對便宜的桃園市，因此受到青睞。

資料來源／台灣房地產網路聲量
資料來源／台灣房地產網路聲量
資料來源／台灣房地產網路聲量
資料來源／台灣房地產網路聲量

房地產 房價 炒房

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