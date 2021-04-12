中華郵政公開甄選職階人員1,695名 5月12日開始報名

中華郵政公司今年將公開甄選職階人員正取1,695名、備取477名，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，並自5月12日上午10時起至24日下午5時止採網路報名。

第一試筆試日期訂於6月26日於臺北、臺中、高雄等三地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優參加8月14、15日第二試口試、體能測驗。

本次甄試錄取之正取人員預定於2022年12月31日前依序進用完畢，備取人員於2022年12月31日前未通知分發進用者，不再分發進用，相關甄試簡章及規定請逕上台灣金融研訓院網站點閱或下載列印，不另行販售。

中華郵政公司表示，郵政具有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破3萬2,000元。本次甄選主要為遞補111年底前預期性人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。

甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額兩倍(不足五人者以五人計)。相關甄選類科、預定錄取名額、學歷及待遇簡述如下(應試科目及其他甄試事項，請參閱甄試簡章)：

(一）營運職：正取145名、備取41名。

教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄選法務等11項類科，月薪4萬6,570元。

(二）專業職(一)：正取162名、備取38名。

教育部認可之國內外大專以上學校畢業，甄選一般金融等15項類科，月薪3萬6,910元。

(三）專業職(二)內勤：正取1,005名、備取287名。

高中(職)以上畢業，甄選櫃台業務等4項類科，月薪3萬2,530元。

(四）專業職(二)外勤：正取383名、備取111名。

高中(職)以上畢業，甄選郵遞業務、運輸業務2項類科，月薪3萬2,530元；另依實際擔任工作性質及天數，發給兼任駕駛加給及收投加給(郵遞業務類科每日約205元，全月約6,142元，運輸業務類科每日約264元，全月約7,927元)。