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瑞光社宅開放參觀預約多 4月17日開放最後一次看屋

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
瑞光社宅開放參觀首二日預約洶湧，4月17日開放最後一次看屋。 圖/北市都發局提供
瑞光社宅開放參觀首二日預約洶湧，4月17日開放最後一次看屋。 圖/北市都發局提供

台北市瑞光社會住宅於今年4月8日開放申請，並於4月9日(五)、4月10日(六)及4月17日(六)開放民眾現場看屋，為因應疫情影響，本次電話及網路預約採單日限額300組(每組人數上限四人)，開放登記後首日看屋預約名額於開放參觀前一日即額滿，無法預約之民眾，現場仍開放民眾候位登記，並請民眾配合保持防疫安全距離，惟五、六兩日仍吸引近2000人至現場看屋。

都發局表示，下周六(4月17日)看屋預約名額已額滿，有意參觀之民眾，可當日現場登記看屋。為讓民眾更了解社宅環境及房型格局，無法到現場的民眾，仍可透過臺北市政府安心樂租網以線上看屋系統進行線上看屋。

都發局進ㄧ步指出，瑞光社宅生活機能佳、區位良好，提供的房型分為套房型、1房型、2房型及3房型，租金含管理費統一計收，並按申請家戶所得狀況給予分級補貼，以套房型15坪為例，分級補貼後最低實付租金為6,900元。

本次瑞光社宅共計389戶招租，於今年4月8日至4月21日受理送件申請，歡迎設籍台北市或於台北市就學、就業有租住需求的民眾把握良機，利用現場、郵寄及網路線上申請等多元且便利的申請管道，踴躍提出申請。

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