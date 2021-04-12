車廠庫存拉高 零件業利多

車市旺，缺車、缺晶片、缺料衝擊，美系、日系等各大車廠將調整供應鏈配置與提高庫存，國內車用零組件中，包括大億、東陽等台廠均可望受惠，影響台廠車用產業規模逾2,000億元。

美系百年車廠就指出，因為這場疫情，車廠將須調整庫存管理以及擴增供應來源，才能面對更多市場的不確定因素。

311大地震後，日系車廠供應鏈配置與庫存配置，進行重新調整，而成功因應新冠肺炎疫情下的全球缺車衝擊。不過，歐美車廠全球分工的風險卻持續升高，在面對物流卡關、單一供應廠不確定因素太高之下，面臨考驗。

據悉，零組件大廠東陽就在311之後，接獲不少來自日本車廠的訂單，大億銷售日本車廠的模具數量也持續增加，成為日系車廠分散供應來源的受惠者。業界看好歐系、美系車廠後續也可望釋出相關的商機。

福特汽車在這一波疫情衝擊下，斷貨缺料的問題最嚴重。除了全球分工，供應商受封城停工影響時，零組件來源就受到影響，而且供應鏈本身在一階供應商之前的二階、三階供應商對應都要用到全球物流，海運卡關更是從上游開始卡起。

去年以來，福特的KUGA、FOCUS大賣，就因供料不足，缺車嚴重，福特因此推出訂單到交車時間拖過三個月，保固延長三年的方案，平息顧客的火氣。