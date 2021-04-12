汽車零組件需求加大 廣華、麗清接單看到下半年

今年以來，汽車零組件需求大好，包括內飾件的廣華-KY，車燈模組的麗清科技，還有抬頭顯示器業者怡利電等，許多汽車零組件廠接單能見度，甚至都已經到下半年，各家業者看好今年的市場。

不過業界也發現，許多原材料、關鍵零組件都有缺貨問題，搶貨成為普遍現象，需求增溫，但供應跟不上，成為業界今年最困擾的問題。

包括車用LED、晶片都有缺貨問題，業者也擔心，因為缺貨，廠商到處追料，恐怕有重複下單的情況，供需問題一旦紓解，情況恐怕就沒那麼熱。

廣華公司指出，中國政府今年3月底宣布將再次推動新能源汽車下鄉政策對整體市場有加溫效果。

目前全球景氣仍存在著疫情帶來的不確定性因子，以及整個汽車產業面臨嚴峻的車用晶片不足等因素，但中國主要品牌車廠客戶仍按計畫在近期的上海車展推出新車款重磅上市，中國政府刺激新車消費政策的推動下，將有助於廣華-KY在手訂單穩定。