龍頭廠進駐汐止 壯大產業鏈

北台灣商辦、廠辦需求版塊向東位移；商仲業者分析，台商回流、擴大廠辦需求，尤其對擁有完整的上、中、下游產業鏈的產業群聚要求提高。商仲業者認為，未來企業在拓點的廠辦需求上，若該區擁有產業群聚優勢，若又有指標龍頭企業進駐，將加速廠辦商圈發展。

近一年多來，全球經濟飽受新冠疫情干擾，台灣防疫成效佳，吸引內外資湧入，後疫情時代經濟成長展望持續樂觀，加上台股高檔不墜，不少企業接單暢旺、營運成長、人力大幅擴編，對於研發、高產值產線、業務、展示中心、客服據點需求大增，紛紛尋覓合適的商辦、廠辦空間，同步帶動商用不動產交投回溫，形成一波前所未有的廠辦需求熱潮。

商仲業者表示，企業擴增廠辦設點要求，除便利的公路或軌道等交通條件外，另一考量重點就是要有成熟產業聚落，如此不僅鄰近供應商、下游客戶、合作夥伴，降低人員商務往來、物流運輸等成本，更有利降低人力招募成本，因此選址在核心區段、「燙金門牌」的產業園區，對擴增營運及企業形象、廣宣效益將大大加分。

以汐止來說，近年來以遠東世界中心、遠東科技中心、東方科學園區及「遠雄U-Town」四大園區為核心，已發展成北台灣大型產業聚落。在產業進駐率提高、園區內外形成新興生活圈、採買、餐飲、洽商、娛樂等各項機能漸完整之下，大幅提升區域生活機能自足率。

業者觀察，近年工業電腦、車電、IC設計、製藥、醫材等產業龍頭紛紛進駐汐止，不少科技及傳統產業的隱型冠軍，也在汐止設立總部或重要營運據點，帶動新興的明星產業聚落成形。