汐止四大優勢 躍商辦重鎮

美中貿易戰未歇、台商持續回流，台灣成為全球產業鏈技術資金布局重鎮，科技、傳產等產業加速發展，讓北台灣廠辦炙手可熱；值得注意的是，近二年汐止廠辦交易量達136億元、居新北市各區之冠，更超越台北市的廠辦重鎮內湖、南港，躍升為大台北商用市場的重點區域。

以商用不動產租金、售價來看，目前台北市中心的信義世貿商圈已成國內金融、商業中樞。現階段區域頂級辦公大樓每坪成交價站上150萬元以上，每月每坪A辦租金行情來到3,000餘元。

由於台北市中心商辦行情較貴，加上頂級商辦供給有限，且租用成本高昂，讓近年不少企業設點熱區開始產生外溢效應，並外移至外圍的港湖地區，連帶使得區域租售行情也跟著水漲船高。

據最新商辦、廠辦行情調查顯示，台北市南港商用辦公室每坪成交價已達5字頭，其中近捷運的頂級辦公行情更超過8字頭；另外，內科廠辦平均每坪成交行情也達5、6字頭，近期不少交易更突破每坪70萬元大關。

商仲業者觀察，在台北市商用不動產價格逐漸墊高之下，近年企業在選址策略有明顯東移的趨勢，第一波遷徙潮就是從市中心往內科、南港移動的熱潮。不過在內湖、南港價格持續攀升之下，企業設點版圖已掀起第二波遷移，並再東移延伸到汐止地區。

業者指出，近年廠辦需求激增，工業地搖身一變成企業總部落腳地，加上建商響應新北工業區立體化政策，紛紛轉戰新北購地興建廠辦，吸引更多企業進駐。

據商仲業者統計，近二年來汐止廠辦交易量達136億元，超越雙北市兩大廠辦重鎮－內湖134億元、中和130億元，更是台北市南港、新北市土城、新店、三重、五股等傳統工業區域約30~45億元的二至三倍以上。

商仲業者分析，在新北市政府推動大汐止經貿園區計畫下，汐止擁價格、交通、產業群聚、新式廠辦林立等四大優勢，提供在地企業廠辦擴編選擇，對鄰近行政區的企業也產生磁吸效應，可望成下一個產業聚落重鎮。

商仲業者指出，不少大型企業轉進汐止，除了成本考量外，汐止因本身具有國道一號、國道三號兩大交通命脈交匯優勢，加上未來將有捷運汐止東湖線及基隆捷運，區域位置將快速串連南港、內湖及台北市中心。

除了交通便利外，汐止也有產業鏈群聚效應，尤其區域內新建廠辦多具新穎設計與設施，對企業形象是一大加分，讓汐止擺脫早期偏遠蛋白區印象，成企業設立據點進駐首選。

目前汐止廠辦每坪成交價約在3字頭，相當於南港與內科的五至六折，不僅企業購入成本相對台北市便宜許多，未來也有資產增值的題材；現階段汐止地區廠辦交易動能以指標大案「遠雄U-Town」關注度最高。

「U-Town」廠辦案共有四大棟、合計可售建坪約16萬坪，在台商回流熱潮下，該案目前還剩約2萬坪可對外售；該案已有包含40家上市櫃公司在內的近400家企業進駐。