營建署：審慎處理新北銀新未來城變更案 4月底將開會

新北「銀新未來城」招商期程延宕，新北衛生局將責任推給中央，指稱去年10月便已將都市計畫變更審查資料送交內政部，但中央至今仍未將該案送入排程。不過內政部營建署今（11）日澄清，此案仍有疑慮待釐清，為避免重蹈中和銀新生活城遭居民反彈覆轍，應審慎處理，預計4月27日就會召開第一次專案小組會議。

營建署表示，去年7月新北市政府提出三重、中和區等地興建高齡住宿長照機構時，遭到中和區部分民眾反對在前國防管理學院運動場舊址興建「銀新生活城」，而讓新北市衛生局宣布中和案暫緩辦理。

而「銀新未來城」位於新北市三重區碧華國中舊校區，市府去年11月提送將學校變更為衛生福利特定專用區、綠地用地及道路用地，面積合計約2.88公頃，未來規畫住宿型長照機構約200床、還有樂齡住宅約700戶及商業設施。

為避免使用中校園作為興建長照醫療使用，引發居民反彈抗議，內政部都市計畫委員會將組成專案小組，並召開會議釐清。

營建署表示，目前新北市政府所送變更案內容除專供衛生醫療、社會福利之核心設施及其附屬設施外，另有經衛生主管機關認定之全齡友善居住設施700戶，及容許總容積樓地板面積之30%作商業設施使用;有關商業及居住使用性質與醫療衛生福利事業之關聯性是否有其必要，需經衞福機關認同屬社會福利事業，都將請市府說明，以加強本案都市計畫變更之合理性及必要性。第一次專案小組將於4月27日召開會議。