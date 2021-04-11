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高端腸病毒疫苗 今解盲

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

高端疫苗今（11）日將於櫃買中心舉行重大訊息記者會，說明該公司腸病毒71型疫苗臨床三期試驗解盲。

腸病毒感染為幼兒常見疾病，尤其容易在濕、熱環境下生存及傳播，台灣、大陸及亞洲等為最嚴重流行區域。台灣固定每二至四年出現一波腸病毒大流行，缺乏自然免疫的低齡嬰幼兒成為影響最嚴重群體。

高端疫苗開發的腸病毒71型疫苗，技轉自國家衛生研究院，採細胞培養方式在自有廠房生產，為一項可使用於2~6個月低年齡族群的疫苗，並設計2+1針施打延長保護效力。

高端疫苗針對腸病毒71型疫苗三期臨床試驗收案人數超過3,000人，並在台灣及越南兩地進行多國多中心試驗。自2019年12月就完成全數受試者收案，並在去年4月開始第三劑追加免疫施打，至去年11月連追加免疫子試驗皆施打完成。

高端疫苗過去說明，腸病毒疫苗會先進入台灣自費市場，再拓展至東協國家，最後進入大陸市場。主要是東南亞多數國家腸病毒發生率較台灣高出2~15倍；大陸則擁有人口優勢，光是去年疫苗出貨量就上看3,000萬劑，可創造300億元商機。

疫苗 腸病毒 櫃買中心

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