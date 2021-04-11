三大生醫廠 強攻新藍海

三大醫院概念股盛弘、長聖、馬光-KY今年起強攻新藍海市場。敏盛醫療控股衍生公司盛弘今年鎖定200億元藥品採購商機，透過電商平台強化布局；中國醫藥大學附設醫院合作企業長聖，挾豐沛醫院通路，搶攻細胞治療商機；新加坡掛牌公司馬光保健，積極在大陸天津透過數位化搶攻診所市場。

行政院新版「生技新藥條例」近期將在立法院三讀，再生醫療、精準醫療、數位醫療三大領域將成為擴大適用範圍。專家分析，這三大領域發展都脫離不了醫院角色，衛福部也正研擬「醫療監理沙河」相關條例，鼓勵各廠商以醫院做為新技術、新產品試驗場域。

成立於2003年的盛弘醫藥，發展初期以敏盛醫院為基礎，提供藥品醫材、健康及醫療管理與設備租賃服務等。在盛弘董事長楊弘仁帶領下，近來擴大異業整併，成為擁有逾十家單位的整合性醫療照護平台。

楊弘仁指出，盛弘今年起不再以傳統醫療為主，將啟動新的黃金十年，除了去年獲利大爆發的熔噴不織布廠敏成，今年重點是透過盛雲電商，爭取全台1萬家診所加入雲端平台，搶攻年200億元藥品採購商機。

成立於2016年的長聖生技，公司發展的細胞治療技術，技轉自中國醫藥大學及中央研究院，公司董事長劉銖淇及總經理黃文良都出自台中榮總及中國醫藥大學附設醫院，幕後推手為中國醫藥大學附設醫院、亞洲大學董事長蔡長海。

由於政府對再生醫療發展初期僅開放自體細胞治療，簡言之是將細胞治療視為醫療技術而非新藥產業，以致於「特管法」上路後，長聖挾著豐沛醫院背景，在項目件數、核准件數、收案人數及合作醫院都領先同業；今年農曆年前「特管法」修正辦法上路，開放異體細胞治療在國內發展，長聖的三項幹細胞新藥正與國際藥廠洽談授權，今年上半年可望敲定，因此帶動長聖穩居生技股王寶座。

在新加坡掛牌上市的馬光保健集團，早年由台灣馬光中醫診所起家，近年來先在新加坡打造當地最大連鎖中醫門診，後又前進大陸天津進軍連鎖社區醫療。