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汽車零件車電展 周三登場

經濟日報 / 記者宋健生╱台中報導

2021年全球汽車產業年度盛會─AMPA品牌系列：「台北國際汽機車零配件展」及「台北國際車用電子展」，將於14日至17日在南港展覽一館盛大登場。

今年共有380家大廠橫跨11項主題展區，以上千件OEM及售後服務零組件、車用電子、電動車及車聯網等符合ACES未來趨勢的最新展品領先全球、備受國際矚目。

主辦的外貿協會表示，四天展期與「AMPA Online」線上展同步串連，線上、線下聯手，將提供全球買主最佳觀展體驗、雙倍擴大展覽效益。

作為全球汽配界第一個大型專業展，本屆AMPA徵集了順譽（波力環球）、南晃、和勤、雷迪克、維豐橡膠、寶錄電子、景翊科技、馬駿、帷享、車威視、安崎企業、力偕、艾迪森及寬維科技等廠商參展。也有國際大廠看準台灣經濟成長，及AMPA品牌定位明確而接續參展，包含泰國國家石油公司（PTT Oil）、德國馬勒（Mahle）、羅德史瓦茲（Rohde & Schwarz）及日商業畝（EMU）等。

品牌 泰國

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