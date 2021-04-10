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「遊于藝-山城客藝展」登場 看見四季綻放的美麗

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
「遊于藝-山城客藝展」即日起在東勢客家文化園區登場。記者宋健生/攝影
「遊于藝-山城客藝展」即日起在東勢客家文化園區登場。記者宋健生/攝影

東勢區依山傍水、人文藝術氣息豐沛，為有效發揮並豐富東勢客家文化園區館舍展覽的多樣性，台中市政府客委會邀請山城知名藝術家陳銘儀策劃「遊于藝-山城客藝展」，展期自即日起至5月21日(每週二至週日)止，歡迎民眾踴躍參觀，來趟山城客庄人文藝術之旅。

台中市客委會今(10)日舉辦開幕茶會，現場邀請專業茶師讓參觀者一邊欣賞這些細膩的作品，一邊品味茶葉的深韻，並且配合樂師的伴奏，使每一位來訪者身處於藝術的薰陶之間。

台中市客委會表示，東勢客家文化園區是客家文化展館的表徵，為深耕東勢客家庄濃厚的人文氣息，有效傳承並推廣客家文化，此次特展將傳統客家歌謠融入作品中，彰顯山城的客家精神不僅是用唱的，更運用書畫詮釋展現出它的意象，為一場結合客家音樂、藝術與文化的展覽。

此次「山城客藝展」作者，藉由藝術創作展現出他對山城東勢的情感，其運用水墨線條詮釋出東勢地區大茅埔、三山國王廟、林業文化園區、東勢客家文化園區等具代表性景點特色，搭配「春耕」、「夏耘」、「秋收」、「冬藏」等主題來提點山城農村的四季變化。

其中，還可透過80年代夜市作品，看出東勢在地生活的點點滴滴，讓藝術藏於生活之中，更在其筆尖上著墨出時代的交纏。

台中市客委會主委江俊龍表示，藝術本就是要落實到生活中，客家文化即所謂的生活美學，此次特展除聚集多位當代作家的精選作品，也展出陳銘儀珍藏已久的收藏品，希望凝聚更多遊客的目光。

江俊龍說，東豐綠廊一年吸引逾千萬人次來到山城，也到園區看看展覽、走到東勢街道有陽春麵食文化，未來藉由大台中山城軟硬體建設的串聯，要先做好文史的盤點及觀光導覽人才培訓，介紹更多客家優質文化，讓山城市政建設更進一步加速帶動地方產業發展。

此次「山城客藝展」，作者藉由藝術創作展現出對山城東勢的情感。記者宋健生/攝影
此次「山城客藝展」，作者藉由藝術創作展現出對山城東勢的情感。記者宋健生/攝影
專業茶師讓參觀者一邊欣賞細膩的作品，一邊品味茶葉的深韻。記者宋健生/攝影
專業茶師讓參觀者一邊欣賞細膩的作品，一邊品味茶葉的深韻。記者宋健生/攝影

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