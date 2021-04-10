旺宏科學教師研習營 4月18日起登場

旺宏（2337）教育基金會致力推廣科學教育，為讓孩子在課餘外也能盡情發揮科學創意實作的舞台。近來將活動觸角推及教育最前線的科學領域老師，自4月18日起舉行「2021旺宏科學教師研習營」，將邀課程規劃、組織實驗團隊、競賽常勝軍等經驗值最豐富的老師群進行分享。

老師，是開啟孩子通往未來大門中最重要的引領者。108課綱後，身為教育第一線的老師們該如何讓課堂動起來也成為刻不容緩的課題。基金會今年特別邀請旺宏科學獎競賽的常勝軍老師，包括北一女中周芳妃、蔡任圃等老師，以小班薪傳方式，分別於臺北、臺中及高雄三地，舉行三場教師研習活動。希望透過茶會交流方式，邀集對科學教育有熱血有想法的老師，一起匯聚創新的作法與行動，串連成改變臺灣科普教育前進的動力。

旺宏教育基金會一直以來致力於科學教育的推廣，長期舉辦「旺宏科學獎」競賽，今年邁入第二十年，基金會希望能讓孩子在課本學習之餘，也能擁有盡情發揮科學創意實作的舞台。近年來更將活動觸角，推及教育最前線的科學領域老師，持續推出「科學教師研習營」及「閱讀科學找樂子」等活動。

基金會執行長張宜如表示，旺宏科學教師研習營一直受到老師們的熱烈支持，有花東地區的老師年年都來參與，今年考量疫情因素，基金會規劃將以往的大型科學教師研習營改以分區經驗傳承的分享茶會方式進行，希望教師的交流活動不會因為疫情的關係而中斷，小區分享可以邀請當地不同領域的老師就近參與活動，希望透過教師研習營這個平台匯聚老師的經驗傳承，協助老師們藉此找到志同道合的研習成長伙伴，這也是基金會持續舉辦活動重要的目的之一。

「2021旺宏科學教師研習營」力邀課程規劃、組織實驗團隊、競賽常勝軍等經驗值最豐富的老師群進行分享，希望透過個案討論與小組茶會的方式，不藏私地將數十年的心得與秘技傾囊相授。目前研習場次分別安排如下：

4/18(日) 14：00-17：00 台北紀州庵人文茶館，分享講師為台北市第一女子高級中學周芳妃、蔡任圃、麗山高中吳明德等老師

4/25(日) 14：00-17：00 高雄春田茶室，分享講師為竹崎高中陳琬婷、師大附中李柏翰、瀛海高中黃勤展及新營高中莊立山等老師

5/23(日) 14：00-17：00 臺中中央書局3樓，分享講師為林口高中胡裕仁、彰化高中劉曉倩以及臺南一中王俊乃等老師。