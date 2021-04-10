市況熱 貨櫃三雄搶造船

低迷多年的貨櫃海運市場，去年下半年因為疫情關係，造成市場嚴重供需失衡，運價飆翻天。看好市場後勢，國際航商開始搶訂新船，國內包括長榮、萬海都已經提出新造船計畫，去年營運轉盈的陽明，也傳出評估啟動萬箱級大船建造計畫。

根據金融時報（FT）報導，全球船運業者3月訂購的貨櫃輪數量創新高，3月共訂購量72艘貨櫃輪，總運能約為86.6萬只20呎標準貨櫃（TEU），遠超越2011年6月締造的50艘、總運能5.7萬只TEU貨櫃輪訂單記錄。

其中台灣長榮海運訂購20艘可載運1.5萬只TEU的超大貨櫃輪，占上月總訂單量的近三成，顯示船運業對於新冠疫情過後的全球貿易榮景，依然信心滿滿，也無畏於大型貨櫃輪日前在蘇伊士運河擱淺的憂慮。

長榮海運透過子公司青標海運，擬投資高達23億至26億美元（約新台幣655億至741億元），打造20艘1.5萬TEU大船，換算每艘價格約1.15億至1.3億美元。

長榮海運擬與大陸滬東中華造船公司、大陸江南造船公司、日本今治造船株式會社、韓國三星重工、韓國現代重工等造船廠接洽議價，從中擇優造船廠造船。

萬海則是國內「貨櫃三雄」中，這一波最早啟動新造船計畫的公司，今年元月就宣布向日本海洋聯合造船公司訂造12艘3,013 TEU的全貨櫃輪，單艘價格約4,710萬美元，總價約5.65億美元（約新台幣157.8億元）；3月再宣布斥資不超過10.35億美元（約新台幣292億元），訂購九艘1.3萬TEU船隊，預計未來二-三年陸續交船。

陽明因為先前長期虧損，資金不足，遲遲沒有動作，但陽明去年營運已經為盈，尤其去年第4季大賺百億元，今年第1季獲利更有機會上看200億元，公司營運轉佳。

看好市場後勢，最近傳出陽明打算啟動萬箱級大船建造計畫，屬意可以通行巴拿馬運河的1.5萬TEU大船、估計建造數量十艘左右，另外也會打造2,800到3,000 TEU的近洋線貨櫃船。