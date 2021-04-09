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雷虎科技在桃園與美國AE品牌 共同舉辦國際遙控車競技

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

雷虎科技（8033）自創立以來，致力於推廣遙控賽事，深受全球遙控模型玩家認同，本月11日將於近期新落成的桃園國際賽車場，與全球競賽品牌美國AE共同舉辦遙控模型競賽。

雷虎科技今（9）日公布3月合併營收為1.17億元，月增51.6%、年增70.4%；累計第1季合併營收2.95億元、年增36%，營運表現亮眼。

雷虎科技表示，公司在此國際賽事上均未缺席，長期與美國AE公司共同推廣國際賽車競賽，而美國AE憑藉其研發實力，培養的賽車選手是國際賽事中的常勝軍，至今已奪得30次以上世界冠軍。

美國AE出品Team Associated品牌遙控車，是台灣玩家之間鼎鼎有名的「阿蘇仕（Associated）」。

雷虎科技表示，今年在防疫期間，非接觸式遙控車競速比賽，獲得競賽活動愛好者青睞。雷虎科技為回饋愛好者，積極與「阿蘇仕」再度攜手舉辦「AE盃遙控越野車競速比賽」，邀請各路好手共襄盛舉。

此次賽事將於11日在桃園市大江購物中心附近的DC-RC國際遙控賽車場舉辦。這座賽車場，為年初新開幕的國際遙控賽車場，也是全台唯一國際規格的遙控賽車場。

雷虎科技表示，比賽將分為2WD與4WD改裝遙控車與新手組，現場提供超值獎品等著選手來拿，歡迎遙控車愛好者共同參與。

營收

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