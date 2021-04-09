亞太電信數位加值應用暨品牌溝通處副總許芝蘭購屋首重地點，還要有陽光、空氣、綠地，回到家就可以轉換心情，休息、加油，再出發。

許芝蘭在電信業的工作經歷豐富，曾在泛亞、台灣大、凱擘及亞太電信，工作的城市遍及高雄及台北，人生有三次購屋經驗，除了一次幫媽媽購屋，其他兩次都是因為工作需求，在公司附近購屋。

許芝蘭回想，當時泛亞電信總部在高雄，自己看中美術館附近重劃區，那時美術館還沒蓋，但後續愛河、輕軌及鐵路地下化等規畫都已經完成，自己挑中一間面愛河的高樓層成屋，附近有大美術館，既安靜又可以運動。

許芝蘭表示，特別喜歡重劃區，如果購屋時間點抓在重劃區從零到一的階段，房價也會相對好入手，雖然一開始生活機能不好，但是整體規劃、環境都很喜歡，後來即使自己上台北工作，也沒有馬上脫手，大約持有十年，脫手獲利約一倍。

轉至台北的台灣大任職後，許芝蘭先租屋，一個月房租2.8萬，一房一廳，重點是距離上班地點近。後來需要更大居住空間，許芝蘭搬到麟光站附近租屋，面對富陽自然生態公園的兩房一廳，挑高三米六，客廳跟主臥落地窗看出去都是山景，夏天還聽得到青蛙叫，空間感跟儲物空間都很棒，離公司不遠，但一回家就有脫離工作跟市中心的放鬆感。

許芝蘭說，後來房東想要出售房子，自己本想找大安區或其他區域的新成屋，找來找去沒找到滿意的房子，最終跟房東買下這個命中注定的房子。

許芝蘭分享，看房子重點第一個絕對是採光、空氣流通跟大片的綠地，住戶不要超過百戶，重點是捷運站旁邊，也相對保值，旁邊生態公園既有景色，又可以運動、遛狗。

許芝蘭認為，「家」最重要的功能就是轉換心情，就像飛行雜誌中各家航空公司有數十上百條航線，但都有一個中心站（HUB），工作或人生不管怎麼走，怎麼忙，都要回到家中這個HUB，休息、保養、加油再出發。

至於給年輕人的建議，許芝蘭表示，現在台北蛋黃區跟蛋白區價格很高，年輕人可選新北，鄰近捷運交通方便，用時間換取金錢跟空間，另外，很多人首購都選擇買套房或一房一廳，出租也容易，但是要出售的時候競爭性會比較高，且整體來說，兩房以上的房子住起來還是比較舒服。