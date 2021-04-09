專家帶路／昆陽站生活圈 工作機會多 上班族青睞

信義房屋台北南港玉成店專案經理林佳穎表示，「捷運昆陽站生活圈」附近工作機會多，而且房價對比整個台北市CP值算是相對高，吸引不少在南軟、甚至內科工作的上班族、小家庭選擇在此購屋置產。

南港區這幾年增加滿多工作機會，像是南港軟體園區、中信金融園區吸引不少企業進駐，光是南港軟體工業園區，三期總面積共約10公頃，接軌國家會展中心，串聯成國家級的會展聚落，帶來人潮與錢潮。

接下來，位在南港中研院旁的「國家生技研究園區」預計2023年啟用，將成為台灣最重要的生技研發基地，預計可創造至少3,000名就業機會。這些在附近工作的上班族，為了節省通勤時間，許多人選擇就近購屋，成為昆陽站附近房市成交的主要客群。

林佳穎介紹，「昆陽站生活圈」往西靠近後山埤站，因為離信義計畫區等鬧區較近，過去房價比較高；但這兩年隨著台北東區門戶題材熱炒，南港區各項建設陸續到位，往東靠近捷運南港站這一塊，房價後來居上，這兩年漲滿多。