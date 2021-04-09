五鐵共構 捷運昆陽商圈 CP值高

在台北市推動「台北東區門戶」計畫帶動下，台北市南港區這幾年成為台北房市交易熱區。信義房屋南港玉成店專案經理林佳穎認為，「捷運昆陽站生活圈」位在「台北東區門戶」的隘口，食衣住行育樂等各種機能完整，目前房價對比台北市的整體行情來看，仍然算是CP值很高的區域。

南港早期發展以工業為主，有「黑鄉」稱號，區內工廠林立，在台北市算是相對邊陲的地帶，但房價也相對便宜，尤其近幾年台北市政府積極推動「台北東區門戶」計畫，南港開始脫胎換骨。

台北市政府傾全力打造南港成為台北東區門戶，集「生技中心、軟體中心、會展中心、文創中心、站區中心」等五大中心於一身，各項公共建設大興土木，隨著五鐵共構、南港經貿園區、南港生技園區、流行音樂中心等重大建設逐一落實，成功拉抬南港區房市身價。

台北東區門戶計畫總面積廣達440公頃，比起信義計畫區足足有三倍大，是目前大台北地區面積最大、政府投入最完整的發展區塊。加上「五鐵共構」，區內區外交通便捷。以捷運昆陽站為例，位於忠孝東路六段，忠孝東路本來就是台北市最重要的橫跨東西的交通幹道與經濟動脈，加上捷運藍線是台北市含金量最高的捷運線，往西連結台北火車站、東區商圈與信義計畫區等都相當方便，未來人潮有望往東延伸，南港區發展潛力足。

台北東區門戶計畫從捷運昆陽站向東延伸，是一個帶狀的發展計畫，昆陽站等於是台北東區門戶的起點。昆陽站生活圈因為發展早，周邊商圈密集、生活機能方便，房市行情穩固，接下來隨著南港區整體發展帶動，身價可望跟著水漲船高。

區內著名的社區建案包括，常被稱為「南港花園社區」的南港國宅，屋齡23年，位南港公園旁，雖然距離捷運站稍遠，但環境優美，社區有多路公車，曾獲雜誌評選為幸福社區，目前每坪均價約48萬-50萬元，換算總價介於1,800萬-1,900萬元，2,000萬元以內買得到，在台北市而言算是經濟實惠，成為青壯年族群的熱門購屋標的。

位於南港東新街的「納美」， 屋齡只有九年，在昆陽站生活圈區算是較新的電梯大樓社區，房型以中小型的二房和三房物件為主，坪數介於21至39坪。目前納美每坪行情約80萬-87萬元，連同車位總價落在2,500萬元上下。