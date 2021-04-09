貨櫃海運High翻 「貨櫃三雄」新造船計畫齊發

低迷多年的貨櫃海運市場，去年下半年意外因為疫情關係，造成市場嚴重供需失衡，運價飆翻天，創下歷史罕見，而看好市場後勢，國際航商開始搶訂新船，國內「貨櫃三雄」也不落人後，包括長榮（2603）、萬海（2615）都已經提出新造船計畫，去年營運轉盈的陽明（2609）最近也傳出評估啟動萬箱級大船建造計畫。

長榮海運子公司青標海運，3月底董事會剛通過擬斥資總金額高達23億-26億美元（約新台幣655億至741億元），打造20艘1.5萬TEU（20呎貨櫃）大船，換算每艘價格約1.15億-1.3億美元。

長榮海擬與大陸滬東中華造船公司、大陸江南造船公司、日本今治造船株式會社、韓國三星重工、韓國現代重工等造船廠接洽議價，從中擇優造船廠造船。

萬海則是國內「貨櫃三雄」中，這一波最早啟動新造船計畫的公司，萬海今年元月就宣布向日本海洋聯合造船公司訂造12艘3,013 TEU的全貨櫃輪，單艘價格約4,710萬美元，總價約5.65億美元（約新台幣157.8億元）。

3月萬海再宣布斥資不超過10.35億美元（約新台幣292億元），訂購9艘1.3萬TEU船隊，預計未來2-3年陸續交船。此為萬海船隊中最大型的船舶，這也間接宣示萬海布局遠洋航線市場的決心。

至於陽明因為先前長期虧損，資金不足，遲遲沒有動作，但陽明去年營運已經為盈，尤其去年第4季大賺百億元，今年第1季獲利更有機會上看200億元，公司營運轉佳，加上看好市場後勢，最近傳出陽明打算正啟動萬箱級大船建造計畫，屬意可以通行巴拿馬運河的1.5萬箱貨櫃船、估計建造數量10艘左右，另外也會打造2,800到3,000箱的近洋線貨櫃船。