桃機推冷鏈物流有成 華航、長榮、長勤分獲國際認證

因應全球冷鏈空運物流發展趨勢，強化桃園國際機場航空貨運市場競爭力，桃園機場公司主動帶領機場貨運社群（TPE Cargo Community），協助國籍航空及相關業者加入國際航空運輸協會（IATA）CEIV Pharma冷鏈認證，並成為全球第15個與IATA合作冷鏈認證之機場貨運社群；更自2019年起，成功輔助中華航空（2610）、長榮航空（2618）與長榮航勤陸續取得該國際認證，爭取未來日趨成長的跨境冷鏈物流商機。

機場公司表示，Covid-19疫苗的研發與運送成為疫情期間全球關注的焦點，世界知名顧問公司Seabury指出金融海嘯後，生鮮蔬果、醫藥冷鏈及跨境電商的需求已成為全球空運貿易的新寵，而依據國際航空運輸協會於2020年的數據顯示，製藥（Pharma）相關產品之航空運量與單價在所有空運貨物中最昂貴，最不能容忍失溫，需求必要性也最高，且至2020年全球生技醫藥（Biopharma）產業產值每年成長高達4~5%，相關冷鏈物流需求量則以8~9%的度幅度成長，其中全球冷鏈物流需求量成長率更以北美與亞洲地區之成長速度最快，顯示跨境冷鏈物流發展勢不可擋。

鑒於台灣桃園機場位於東亞空運樞紐中心地理優勢，且為連接亞洲、北美的重要門戶，擁有發展跨境冷鏈物流優越條件，機場公司為此積極推動跨境電商物流平台。以航空領域專業，於2017年起主動整合航空貨運相關單位打造具國際競爭力的航空冷鏈物流平台，已協助中華航空、長榮航空、長榮航勤陸續於2019年及2021年成功取得國際航空運輸協會獨立醫藥物流驗證中心（IATA CEIV Pharma）認證服務，有助爭取更多國際航空貨運承攬業者利用桃園機場進行貨運中轉與加值，創造更多商機。

為進一步強化桃園機場跨境冷鏈物流競爭優勢，機場公司除代表整體貨運社群，持續與IATA溝通協調冷鏈訓練及認證服務合約，協助社群內各參與認證公司降低認證成本，並輔助簡化行政作業，已吸引更多航空貨運承攬業者諮詢參與認證相關事宜，希望未來能有更多的國內業者獲得IATA CEIV Pharma認證。

機場公司總經理但昭璧表示，桃園機場公司主動協調相關公民營部門，帶領航空貨運業者建立起桃園機場完整之冷鏈物流供應鏈，可提升桃園機場貨運社群於溫控／冷鏈物流專業能力，同時改善生技製藥（Biopharma）產業的溫控物流體驗服務，更可提升航空物流加值能力與貨量，進而帶動機場未來新貨運園區、第二自由貿易港區、農委會桃園農業物流園區及桃園航空城之溫控相關產業發展。機場公司將秉持與業者合作共榮，創造綜效發展未來更大的國際空運物流商機。