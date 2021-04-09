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「新北都更麻吉網」開張 首波免費助四案媒合

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

新北市「都更麻吉網」1月啟動，民眾只要調查完社區重建意願後，線上登錄資訊即可快速公開徵詢有意願的承作廠商，提供雙方互相查詢及媒合的免費平台。經過三個月試營運，網站於今（9）日正式上線，已有四個社區透過該平台媒合成功。

社區住戶如有重建意願，但缺乏適合廠商討論重建規劃或分配議題，且無管道可洽詢廠商進場，可使用「新北市都更麻吉網」服務，協助民眾尋求廠商媒合，廠商也會在平台上了解社區重建意願狀況，向公告尋商的社區表達進場意願，透過系統功能媒合確認是否符合社區所設條件，減少以往耗費的大量人力與時間成本。

雙向媒合過程中，廠商看到平台公告的社區需求後，可與民眾聯絡，溝通社區都更歷程及都更意願，民眾亦可線上查詢相關廠商，自行設定條件，了解廠商資格。

住都中心持續推廣平台根據新北都更中心統計資料，截至9日為止，新北都更麻吉網累計約兩萬人次瀏覽，試營運期間成功媒合的四組，後續將由廠商與民眾接洽，攜手往都更成案邁進，社區若有疑問，中心也會提供必要協助。

新北住都中心強調，都更麻吉網設有審核機制，內含建經公司、建築事務所、估價公司、金融保險等業者登錄資料，且所有個資絕對不會外洩，民眾可放心使用。

新北住都中心表示，隨著試營運期間結束，原先免費測試用的推廣宣傳服務已下架。都更麻吉網致力於媒合有需求的社區與資格相符的廠商，透過拜訪新北市轄內不動產開發商業同業公會、不動產估價師公會、都市更新學會、建築師公會等四大工會，未來將積極推廣平台服務給更多需要幫助的社區，擴大新北市都更量能。

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