儒鴻3月營收年增63.5％ 創歷年同期新高

紡織股王儒鴻（1476）今（9）日公布3月營收31.11億元，較去年同期大幅成長63.5％，也比2月增加33.8%，創下歷年同期新高。累積儒鴻今年第1季營收82.19億元，年增36.7%，從去年第4季的旺季高峰僅下滑11.8%，整體表現淡季不淡。

對於3月及第1季營收大成長，儒鴻主管今天表示，主要是全球經濟逐漸復甦，出口需求增溫所致。

儒鴻董事長洪鎮海先前就樂觀預告，歐美解封後，客戶訂單回籠的速度超乎預期，需求非常強，包括Nike、UA等大客戶今年訂單力道都相當強勁，其中頭號大客戶Nike今年訂單可望有15-20%的高兩位數成長；而UA經過前兩年的調整，去年算是谷底，今年以來跨出成長一大步，全年訂單應該也有高兩位數成長。

目前儒鴻接單能見度已經看到今年底，預估今年營收將呈現「高兩位數」成長，創新高幾乎已成定局。而且只要品牌沒有出現太大變故，直到2025年，預估儒鴻未來幾年營收將可逐年成長。

為了因應客戶強大的需求，儒鴻印尼新廠正如火如荼籌備中，廠區預計7月開始裝機，8月中召募人員，目標今年11月開始試生產，11月先開出28條線，12月再開另外28條，合計今年底預計要開56條成衣生產線，對於公司後續營運將帶來新的動能挹注。