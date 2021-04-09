羅麗芬-KY今年首場招商大會簽單熱絡 Q2成長可期

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）於今（9）日公告3月營收9,109萬元，較去年同期成長73％；累計1-3月營收1.81億元，年增61％。羅麗芬表示，受惠疫情期間致力於人員組建、品牌升級，賦予集團後疫情時代的成長動力，以及在品牌行銷上，策略性將資源投入各項市場活動，提升品牌形象之效益逐步顯現，營運於去年呈現逐季走升表現，在線下實體活動回復過去常態後，今年首次招商大會如預期得到熱烈迴響，再搭配疫後市場剛性需求消費力道回復，樂觀預期可帶動羅麗芬全年營收挑戰新高。

甫於3月26至28日圓滿舉行的2021年第一次招商大會，吸引逾1,000家門店業主與會，參會人數超過1,200人，各品牌加盟店主簽單熱絡，簽單金額繳出亮麗成績。另羅麗芬今年第二季線下實體通路創辦「愛心助農，美美與共活動」，用公益將農業與美業跨界聯合，推出「愛心助農拓客卡」，預計可售出6萬張，預期關注公益亦為各品牌挹注業績，提升終端對品牌的認可度。

再者，新零售品牌《伊姿佰EasyBio》於4月開始進入媒體營銷期，傳統媒體及新媒體將全面覆蓋傳播；高端定製品牌《莫克麗膚》於招商大會期間召開品牌發佈會，與廈門大學藥學院、廈門醫學院達成深度合作，將轉化醫學、基因研究和醫藥健康等領域的應用，用來補充三大面部品牌前20％高端客戶需求，將可啟動新的成長動能。

重視產品研發、生產品質，是羅麗芬旗下品牌的根基，集團內高素質的研發團隊與慈濟醫院、弘光科技大學、廈門大學、廈門醫學院、中國日用化學工業研究院等密切技術合作，持續推出新品系列。日前，羅麗芬控股於瑞士日內瓦舉行的「第48屆國際發明展」中榮獲1枚「金牌」及3枚「銀牌」，包括：石斛及牛樟芝等草本植物複方提取物應用於改善糖尿病合併肝損傷及肝纖維化、芙蓉提取物面霜的護膚功效、新型櫻花有效成分應用於化妝品、二氫楊梅素改善敏感性肌膚的應用等四項研發專利型項目，獲得國際獎項的肯定。

羅麗芬於疫情期間持續蓄積成長量能，積極從內部的研發、生產、財務、營運等升級品牌價值，賦予品牌經銷商、門店的運營及業績提升能力，隨著美容院進店率回復、新零售品牌《伊姿佰EasyBio》銷售成長，去年營收已呈現逐季成長。今年第一季即使為傳統淡季，第一季營收仍可較去年同期成長61%。在招商大會簽單貢獻，以及各品牌營銷方案的推動下，預期第二季成長幅度將更為明顯。未來羅麗芬將啟動「雙美計劃」亦即整合「生活美容+ 醫療美容」，期可成為未來集團營運向上的新引擎，公司對未來整體營運及獲利持樂觀並深具信心。