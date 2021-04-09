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訴求都會女性量身打造完美宅 三創爵鼎預訂逾三成

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
三創爵鼎樣品屋。圖／業者提供
三創爵鼎樣品屋。圖／業者提供

北市大安區危老案「三創爵鼎」公開，個案規畫中小宅，訴求專為都會獨立女性量身打造的完美宅。業者表示，3月中旬進場潛銷，目前預訂戶已逾3成，每坪平均開價135萬元，總銷約12億元。

三創爵鼎位於市民大道三段、三創秋葉原附近，近華山藝文特區。個案由富鉅鼎集團投資興建，規畫地下3層、地上13層，SRC結構。

富鉅鼎集團董事長洪村統表示，富鉅鼎一直從事整合作業，目前也完成10案，主要都在精華區。

他說，精華區土地稀有，整合很不容易，必須倚靠用心及耐心長時間於原地主協調，以三創爵鼎來說，整合就耗費十年以上的時間。

由於整合不易，富鉅鼎無論是生產、管理以及品質，都秉持「用心」，努力做最好。個案由姚永和建築師規劃設計親切主動式的建築，保留步行空間，利用人行道的串連，塑造一個會呼吸的生活空間。

在室內空間規劃上，則是打造3米6的高挑格局，訴求夢想的廚房空間、充足收納空間，讓女孩們的名牌包、經典鞋都能完美收納。

對於今天立院三讀通過的房地合一稅2.0，洪村統表示，房地合一主要在限制短期買賣的投資客，目前雙北市都以自住置產為購屋主力，影響不大，接下來房市不會有太大變動。

富鉅鼎集團董事長洪村統。圖／業者提供
富鉅鼎集團董事長洪村統。圖／業者提供

三創 房地合一

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