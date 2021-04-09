尹章中：翁茂鍾的死亡筆記本，毀了司法檢調的清譽

富商翁茂鍾與司法檢調系統爆發不當往來，司法院及法務部日前公佈了第二波懲處名單，其層級之高、牽涉之廣，社會為之震動，司法檢調清譽毀於一旦，針對企業如何與政府對話，立法院前公報處長尹章中八日晚間應政大商學院資管所博士班之邀，以「企業與政府對話實戰剖析」為題發表專題演講，他分析海峽兩岸近期重大的企業與政府的案例，並解析其間深奧的影響，以為企業之殷鑑。

尹章中指出，過去數十年，各國政府都在追求效率的要求下，引進許多CEO進入政府部門服務，而2021年的最新趨勢是「CEO也要成為政治家」，是以企業必須熟悉政府運作，了解政府語言，並與政府展開積極友善的對話，才能使產業變得更龐大，永續發展。

台灣最近二件重大矚目案件是寶佳集團捲入勞動基金弊案，及佳和企業翁茂鍾的死亡筆記本事件。尹章中分析說，此二家企業對人際關係之處理及財務思考也犯了致命的錯誤，對於在政商相處之間必須嚴守法律的界限和倫理規範，顯然寶佳和佳和都誤踩了地雷。

尹章中以美國、日本最新的相關案例分析指出，今年2月3日雜誌「周刊之春」揭發總務省總務審議官谷脇康彥等四名官員，接受首相菅義偉長子菅政剛服務的公司日本廣電業務公司「東北新社」的招待，導致輿情譁然，首相即在2 月22日在眾議院正式道歉：相關人員隨即受到嚴厲處分，請客方的「東北新社」社長二宮清隆也引咎辭職，菅政剛及相關人員受到懲處；另外，美國新任副總統賀錦麗姪女米娜利用姨媽的名氣吸金賺錢，也被白宮要求「立刻做出改變，勿再利用姨媽的名氣獲取個人的利益」，足見行政倫理在民主國家有其標準，才能符合人民的期待。

已故的前法務部長陳定南在處理部分的檢調人員參加龍馬高爾夫球查處案時表示「所有檢察長及檢察官都必須自我期許較一般人更高的道德標準，忍受孤單，接受寂寞，全心呵護求得不易的正義形象」實乃空谷足音，令人深省。韓非子有云：「明法制，去私恩，令必行，禁必止。」足供當今法界部份人士之警惕。

至於寶佳和佳和對財務思考，應考慮到財團的公益形象，財團在追求利益時，要做大、做強，更要做好、做正，因為德國哲學家叔本華說「財富就像海水，飲得越多，渴得越厲害 」。尹章中最後引述紅樓夢中揚州智通寺的對聯「身後有餘忘縮手，眼前無路想回頭」，供企業經營者深思。

對於大陸螞蟻金服被終止IPO一案，尹章中分析指出馬雲犯二個致命的錯誤。其一，他以金融創新科技之名，穿牆鑿洞再三衝撞保守嚴謹的金融監管體制，他在上海金融峰會演講重批大陸金融監管部門，「我們不能用管理火車站的辦法去管理飛機場，不能用昨天的辦法來管理未來」、「中國金融沒有系統性風險，因為根本沒有系統」，狠狠打臉主管部門，其實他完全不能體認金融管體制是牽一髮動全身，一個不慎會引發金融風暴，動搖社會根基。其次，馬雲思路敏捷、口才便給，講話的風格獨特，但有時說話太直、傷人太深、損人太苛而不自知，大陸新華社在2020年11月3 以「話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意」，十五個字回贈馬雲。

馬雲說：「傻瓜用嘴講話，聰明的人用腦袋講話，智慧的人用心講話」，由阿里巴巴和螞蟻金服今日處境，我們就可以知道馬雲，無論是對監理主管機關冷嘲熱諷或公開叫陣，其結果當然可以預料。

馬雲現在也許能體會宋朝黃庭堅所言「百戰百勝，不如一忍；萬言萬當，不如一默」及「水深則流緩，語遲則人貴」的深奧哲理。