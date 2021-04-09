迎接母親節到來 香格里拉台南遠東餐飲優惠起跑

迎接母親節的到來，不少民眾已開始預訂餐廳座位，餐旅界的「黃金五月」提前開跑！香格里拉台南遠東飯店5月8日至9日推出「寵愛媽咪」餐飲活動，於5月1日前預訂「醉月樓」中餐廳、「遠東CAFÉ」自助餐廳或「THE MEZZ牛排龍蝦館」，加碼贈送600元餐券組；飯店亦推出中西式外帶團圓套餐，每套4,800元至7,200 元。

香格里拉台南遠東飯店三間不同風格的餐廳提供消費者多樣選擇。主打江浙菜的「醉月樓」中餐廳 (38樓)推出四人以上「漂亮媽咪合餐」，每套5,520元起，享用主廚以滋潤養顏的石斛、桃膠、銀耳、山藥、桂圓等食材，獻上十道佳餚，包含開胃頭盤「吉祥精緻五雅碟」，搭配鮮味十足的「金汁海皇扣珍寶」與「三絲豆豉蒸鮮魚」，人氣美食「上海椒鹽軟殼蝦」、「臘腸櫻蝦油雞飯」、「翡翠無錫燒子排」與「上湯金銀燴時疏」，以及用料豐盛的「石斛山藥烏雞盅」，最後品嘗「醉月精緻雙美點」與「紅棗桂圓燉桃膠」做結尾，席間每人贈送一杯石斛冰茶，並為每位媽媽準備手工玫瑰豆沙包一份。

若是長輩獨愛一次品嘗各式中、西、日、印度料理、與琳瑯滿目的甜點水果，不能錯過「遠東CAFÉ」自助餐廳 (10樓)午及晚餐澎湃料理，包含爐烤美國肋眼牛排、法式小羊排、帝王蟹海鮮粥、香煎黑椒牛小排、廣式脆皮烤鴨、明太子甜蝦握壽司、日式石狩海鮮鍋等輪番上菜，席間精選啤酒與葡萄酒暢飲，還有戰斧豬排為每位賓客親送上桌，成人每位1,380元、6至11歲兒童每位780元、3至5歲幼童每位150元。

此外，重視浪漫氛圍、喜愛西餐的媽媽，最適合到「THE MEZZ牛排龍蝦館」(2樓)，主廚推出「美國安格斯菲力牛排」、「美國28天濕式熟成頂級肋眼牛排」、「美國28天濕式熟成頂級紐約客牛排」與「波士頓活龍蝦」等精選晚間套餐，每套1,380元至2,680元；活動期間，加碼每位媽媽頂級頭皮養護組乙組。上述價格需加一成服務費。5月1日前預訂並完成2成訂金，即可獲得600元餐飲抵用券組(內含兩張300元餐飲抵用券可於下次消費使用)。

母親節在家也不下廚，選購由「醉月樓」許忠賢主廚精心打造的「江浙闔家外賣餐」，每套六人份7,200元，以「江滬五福」打頭陣，主菜則是許主廚私房「麻油雞臘腸米糕」、「金蒜寬粉海大蝦」與「蠔皇麒麟鮮斑卷」加上作工繁複、滋味獨特的滋養「蟲草菌菇燉雞盅」，甜點則是人氣點心「香烤蘿蔔絲酥餅」，是不能錯過的經典餐色！

另「THE MEZZ牛排龍蝦館」為喜愛西餐的媽媽提供震撼視覺與味覺雙享受的「戰斧牛排歡樂分享餐」，每套四人份4,200元，主廚選用美國牛排，謹慎地將超過5公分厚度的肋眼部位，先以胡椒、鹽調味後，塗上香料細心碳烤，將鮮甜肉汁封住並於表面上色後，再入烤箱中烤約10至15分鐘，確保牛排焦脆的表面保有軟嫩多汁的口感。