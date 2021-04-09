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裕隆集團捐款500萬元 助太魯閣號交通事故急難救助

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
裕隆執行長嚴陳莉蓮。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
裕隆執行長嚴陳莉蓮。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

上周太魯閣號交通事故造成重大傷亡事故，裕隆（2201）集團今（9）日宣布旗下企業包括裕隆汽車、裕隆日產（2227）、中華汽車（2204）、裕融企業（9941）等，共同捐款500萬元予「衛生福利部賑災專戶」，專款提供警義消單位救災所需與設備添購，以及提供受難民眾個案家庭後續醫療復健、身心重建與經濟支持等生活所需費用協助。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮心疼受難家庭生活遭到嚴重打擊，為善盡企業社會責任，除捐款外，面對事故發生的第一時間急難救助，裕隆集團另盤點集團企業資源，期望能給予直接援助，包含關係企業新安東京海上產險在4月2日即刻成立「緊急應變服務中心」，啟動各項主動關懷服務措施與暖心主動關懷、快速理賠程序，提供24小時全年無休之免付費客戶服務專線0800-050-119，供所有民眾洽詢理賠相關疑問。

此外集團旗下汽車品牌在花東的經銷服務據點，以及格上租車等在地服務據點，也在第一時間啟動在地救難備援機制，密切關注在地需求，可即時協助緊急物資或人力運送等車輛運送規劃。

在急難救助過後，每個受災家庭將面對漫長的重建之路，更需要社會各界攜手共同投入資源與關懷。裕隆集團期望藉此貢獻綿薄之力，特別感謝第一線救援的警義消救難隊及醫護人員，也為台灣社會祈福。

裕隆集團 捐款

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