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軒郁3月營收1.29億元、年成長52% 首季營收年增兩成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

軒郁（6703）3月營收1.29億元，較去年同期成長52.47%。軒郁表示，主因旗下自有品牌電商平台iQueen愛女人購物網迎接今年第一個電商大型活動「38女王購物節」，會員數與業績雙雙創下同期新高。軒郁第1季營收3.19億元，較去年同期增加23.98%，今（9）日股價反應業績利多，盤中來到116元，漲幅5%。

軒郁表示，經過去年一整年疫情的挑戰，公司商業模式轉型已有顯著成效，集團已成功轉型成為線上與線下高度融合互補的新OMO盈利模式。展望第2季，配合母親節購物大檔期，及618電商年中慶，旗下美妝與保健品牌陸續推出年度重點新品搭配全新代言人，預計將雙雙帶動一波新業績成長動能。

軒郁表示，將持續加大投入新商品核心技術的研發並以自建的大數據分析工具搭配旗下多品牌的經營策略，針對不同消費者需求推出適合該族群的高功能性產品，打造更方便與舒適的品牌電商購物體驗。

軒郁日前董事會並決議通過每股配發現金股利5.25元及資本公積現金2元，合計發放股利7.25元。

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