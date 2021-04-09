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富采入主董事會 鼎元股價今創11年新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

國內最大感測元件廠鼎元（2426）昨（8）日傳出，國內LED龍頭富采投控（3714）將入主該公司董事會，在未來二強結盟帶來的想像空間下，今（9）日鼎元股價早盤一度衝高，股價寫下近11年新高。

在富采將入主鼎元董事會，未來對二家公司都可望帶來正面的營運效益下，今日鼎元股價早盤開高後一度衝高，股價今日盤中高點來到32.6元，股價寫下2009年10月以來新高，即近11年多新高，表現相當強勁。

目前鼎元在感測元件上是國內最大廠，主力產品則涵蓋感測元件與發光元件二大部分，其中，近幾年持續擴產的則以感測元件為主，目前營收佔比各約5成，在接單上，近幾年鼎元的感測元件應用廣泛，出貨領域包括橫跨醫療、自動化設備、航太、車用與 3D 感測等；由於感測元件毛利表現較佳，隨著需求持續擴增，鼎元近年相關營收占比也持續拉升。

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