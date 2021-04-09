立偉電子協助中捷建置AED 把握黃金救援時刻

把握黃金救援時刻，中保科技（9917）集團立偉電子助中捷建置AED。

台中捷運與中保科技集團立偉電子、艾多美及台灣飛利浦，共同於台中捷運市政府站舉辦「艾心中捷 生活多美」AED公益捐贈儀式。

艾多美作為領頭羊，首先響應捐贈26台自動體外心臟電擊器(以下簡稱AED)，期藉由本次活動，讓大中部地區乘客們搭乘台中捷運更安心，發生緊急心臟驟停的意外時，黃金搶救的時刻得以多一分保障，也呼籲更多企業與民間團體重視AED設置密度與廣度的重要性，不會因設置密度不足而影響搶救生命的第一黃金時間。

台中市積極推動AED普及化。台中市衛生局長曾梓展表示，台中市在學校、交通要衝、觀光旅遊地區、旅宿場所、大型購物商場等都有設有AED裝置，截至今年4月統計，台中市已公開登錄設有的AED數量為1,258台，共計1,047個場所。

廣設AED的好處，可以在民眾突發心臟猝停時，在救護車抵達前的黃金救援時間，自行施行第一時間急救提升存活率，成功率高達三成八，因此樂於見到在台中重要的大眾運輸也看到AED的建置，也期許市民一起加入救人的行列。

台中捷運董事長林志盈說，「Only One的樹海上行走的捷運，是台中市民幸福的開始，也是安心的選擇」，在正式營運前，中捷已完成緊急醫療救護法規定，取得「AED安心場所」認證；希望台中捷運在歷史性的第一條綠線開通後，帶給市民朋友安全與穩定的交通運輸服務，也結合各車站及鄰近社區，成為市民幸福生活的連結。

台中捷運綠線AED的設置分配於18個車站詢問處附近，並考量旅客較多的站別「市政府站及高鐵台中站」多增設2組裝置，期待能共創更安全、安心的乘車環境。

艾多美公司董事長具松謨指出，我們企業精神「用心關懷每個人，用行動守護大家的健康」，希望透過本次捐贈作為台中市民的強大的安全後盾。