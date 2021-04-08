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CPL、AN兩大產品價格狂飆 中石化3月營收年增85.8%

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

中石化（1314）受惠CPL（己內醯胺）、AN（丙烯腈）等兩大產品，因為德州冰風暴推升報價狂飆，今天公布3月營收29.15億元，比去年同期暴衝85.8%，也比2月再增加47.2%，創下2019年6月以來的近21個月新高。

累積中石化今年第1季營收74.36億元，年增40.2%，也比去年第4季逆勢成長62.9%，淡季不淡。

去年底到今年初，各項原物料價格狂飆，中石化兩大主力產品，CPL價格從去年底每噸1,440美元，暴衝至3月底來到2,000美元，季漲幅將近四成；AN價格更從去年底的每噸1,350美元，到3月底漲到3,000美元，價格翻倍成長。推升中石化營收暴衝。

展望第2季，由於亞洲石化廠進入歲修高峰，加上德州冰風暴雖然已過，但先前停產的產能需要一段時間才能恢復正常，美國AN最大供應商Ineos也將歲修，整體而言，法人認為市場供應持續吃緊，包括AN和CPL到第2季維持高價應該問題不大。

不過4月起，中石化的頭份廠20萬噸CPL產能，同樣將進入歲修，公司出貨量可能受到一些影響。

中石化 營收

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