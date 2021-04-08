卡船效應！航空雙雄同步喊漲歐洲線運價 調幅20%-30%

「長賜輪」（EVER GIVEN）擱淺影響開始擴大到空運，今天市場傳出國內航空雙雄同步喊漲歐洲線，華航（2610）調漲台北-歐洲線運價約25%-30%，長榮航（2618）的調幅則是20%-30%。

國內的業界表示，國內航空業者原本飛歐洲的貨運班次就相對比較少，大家部分的運能早就被台北-美國缐綁走了，目前北美線也非常擠，而且需求有增無減，尤其，美西塞港的情況不解，大部分的貨為了交期都已經開始海轉空，去年搶艙位的情況又再度出現。

歐洲市場近期的變化會比較大，主要歐美復活節後的出貨量就會增加，法國等歐洲地區疫情後續續解封需求商機，隨著歐洲景氣復甦，各項物資需求量也增；而且近期還有蘇伊士運河運河卡船事件影響，歐洲市場近期的變化會比較大，航空貨運先率先上演一櫃難求情況，毆洲線4月運價大調漲。

現在對於航空貨運來說最嚴重還有人力調度問題，就像華航已經有21架全貨機在服務還是不夠，現在也會增加A350客機加入服務歐洲的貨運市場，來服務所有客戶，但需求量還是擠，就算宣布調漲，4月貨還是載不完。