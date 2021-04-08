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新光三越宣布跨足outlet 首店將迎戰義大outlet

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
skm park示意圖。新光三越／提供
skm park示意圖。新光三越／提供

新光三越今（8）日正式宣布跨足outlet市場，為百貨產業投入震撼彈，新光三越也成為首家擁有百貨和outlet的百貨業者，地點正位於高雄草衙道現址（新光三越2017年底接手高雄草衙道經營權），將在2022年農曆年底前登場，成為新光三越轉型發展的里程碑，也迎戰高雄義大outlet，首年業績目標挑戰50億元。

新光三越董事長村上英之、副董事長吳昕陽、skm park副董事長吳昕昌等人皆出席，顯示他們對該outlet的重視程度。

吳昕陽說，今年新光三越第1季業績大幅超越預定目標，與2019年同期相比，年增15%，除了原有店鋪的改裝計畫、優化顧客服務，也發展新事業，除了今年2月宣布將在東區展店，也積極跨出百貨場域，進入outlet市場，首店就位於高雄草衙道。

新光三越首家outlet「skm park」，攜手有多年開發outlet經驗的TOC Consulting Limited，由TOC負責招商和設計等專業服務，協助商場的經營管理，預計在2022年農曆年前開幕。

吳昕昌說，skm park將規劃購物、餐飲美食、生活體驗、休憩娛樂，購物和生活體驗面積將占60至65%，餐飲15至20%，將網羅知名品牌，提供全年三至六五折的購物折扣，三樓將有露天用餐環境。

若要其他outlet相比，他認為，skm park擁有自己的娛樂設施，包括原有的戶外卡丁車賽道和樂園，以及保齡球場、棒壘球打擊場、室內兒童遊樂園、生活書店、寵物店、烹飪教室、美髮和電影院等。

另外，地點除了旁邊就是高雄捷運站，也離小港機場僅一站捷運站的距離，吸引一小時可到達的消費族群，包括嘉義、台南和高屏等城市。

吳昕昌也提到，原本的草衙道購物中心業績占比，零售50%，餐飲32%，娛樂38%；未來skm park業績目標，會將零售占比拉高至70%，餐飲20%，娛樂10%。

高雄義大outlet位於高雄北邊，而skm park則在高雄南邊，未來skm park開幕後，有望掀起一場outlet大戰。

左至右為skm park毛顯國總經理、草衙道購物中心副董事長吳昕昌副董事長、新光三越董座村上英之、新光三越副董事長吳昕陽等人。新光三越／提供
左至右為skm park毛顯國總經理、草衙道購物中心副董事長吳昕昌副董事長、新光三越董座村上英之、新光三越副董事長吳昕陽等人。新光三越／提供

新光三越 餐飲 義大

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