興大新材料蒐集人體動能發電 國際頂尖期刊關注

人們生活環境中充滿電磁波，國立中興大學材料科學與工程學系研發出液態金屬紡線，可蒐集環境中電磁波及人體動能，再轉供應個人小型電子裝置使用，研究成果刊登國際頂尖期刊。

中興大學今天指出，材料科學與工程學系副教授賴盈至、學生盧弘惟利用液態金屬與特殊高分子，研發出可蒐集環境電磁波輻射、人體動能的發電紡線，再提供個人小型電子裝置使用。

中興大學表示，這項研究成果在2021年3月刊登能源研究國際頂尖期刊「先進能源材料」（AdvancedEnergy Materials），同時被選為VIP文章與期刊封面故事。

賴盈至指出，電池續航力是物聯網、個人電子、穿戴電子的最大罩門，但在環境中充滿電磁輻射，尤其電器在使用時，都會產生電磁波；另外，人體無時無刻都有各種身體、肌肉運動產生動能，他便想到可從環境中蒐集能量提供給個人電子、穿戴電子使用。

賴盈至以好萊塢科幻電影「魔鬼終結者」中的液態金屬機器人為發想，他思考液態金屬能穿在人體身上嗎？能把環境電磁輻射與身體動能等能量收集發電嗎？經歷1年研究，開發出1款可蒐集能量的液態金屬紡線。

賴盈至指出，液態金屬鎵銦共晶，無毒、無味，在室溫下為液體，同時保有金屬特性，搭配特殊高分子能製作成可穿在身上的液態金屬紡線。液態金屬紡線可蒐集各種電器（如筆電、冰箱、電視等）的電磁輻射，並將其轉換成電能。

例如從筆電回收20秒的電磁輻射，可產生約20伏特的電壓；除回收電器的電磁輻射，也可蒐集身體動能，手臂運動5分鐘可產生20伏特的電壓。這些回收的能量可驅動手錶、計算機等小型電子裝置。

由液態金屬製成紡線還可做成智慧衣的人機介面，當作自發電的感測器，可用來偵測手勢動作、撥放音樂、控制電腦玩遊戲等。