快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

臺大「精鍊高階管理與實務研習班」招生中

文 / 臺大進修推廣學院提供

圖／臺大進修推廣學院提供
圖／臺大進修推廣學院提供

為考量工作忙碌的管理者因平日盡心投身於事業之中，幾乎沒有多餘進修時間，因此國立臺灣大學進修推廣學院特開辦「精鍊高階管理與實務研習班」，讓您只須利用每月一次的週六、日共12小時便可參加一門管理主題課程，八門課程共計96小時，便能讓您快速累積八大管理知能，最新一期的班程將於110年7月10日開始授課，期待學習淬煉您的精采人生。

臺大進修推廣學院「精鍊高階管理與實務研習班」特精選管理領域「行銷管理與顧客行為、服務與營運管理、財務管理與財報分析、產業競爭分析、組織整合與管理、組織行為、策略管理、策略成本管理」等八大管理主題，敦聘臺大教學經驗豐富的管理學院教授群親自規劃授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理職能需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式，透過八次的主題課程，將管理者需具備的知識元素，整理並濃縮成精華教授學員，讓學員能迅速理解管理精髓，並透過與不同產業同儕間的切磋與交流互動，擴增您在產學界的人脈與視野。且利用班級經營的概念，增加班級同學間的凝聚力，讓您不僅能透過課程提升管理職能，更能藉此認識各領域中的菁英並成為戰友。

臺大進修推廣學院最新一期「精鍊高階管理與實務研習班」將於110年7月10日開始授課，110年5月20日前完成報名及繳費者或企業團體多人報名可另享學費優惠，有關本課程之相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】研習課程(專業管理)查詢或致電 (02)2362-0502臺大進修推廣學院洽詢。

「精鍊高階管理與實務研習班」

相關新聞

Booking.com公開最新調查 揭露後疫情旅客觀點

自疫情開始以來，全球民眾透過與其他人保持距離或待在家裡等方式，同心協力地走過了困難重重的一年。而根據數位旅遊平台龍頭Bo...

新東陽ｘTOYOTA 國道服務區中熱美免費請你喝

近期天氣越來越暖和，是很適合出遊的季節，許多民眾都開始規劃旅遊行程，新東陽在所經營的國道關西、西湖、清水及南投等四個服務...

帥氣墨鏡搭neo官方塗裝 台灣虎航首架A320neo新機登場

迎接台灣虎航第一架，也是國內第一架的A320neo客機，台灣虎航於今（8）日在桃園台灣飛機維修公司棚廠內，舉辦盛大的新機...

新光三越宣布跨足outlet 首店將迎戰義大outlet

新光三越今（8）日正式宣布跨足outlet市場，為百貨產業投入震撼彈，新光三越也成為首家擁有百貨和outlet的百貨業者...

永堯能源六年期24.95億元授信案 銀行團響應綠能政策

新加坡商美歐亞綠能旗下子公司永堯能源今（8）日完成六年期新台幣24.95億元聯合授信案為私募股權基金成功進行銀行聯貸，此...

仲夏螢光流舞 雄獅帶你參加浪漫賞螢盛會

每年4月至5月正逢春夏交替的季節，在百花爭鳴的春天過去後，便會迎來神秘又引人入勝的螢火蟲季，天色漸暗時漫天飛舞的火金姑便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。